Ucraina. Jaroslav Kaczynski propone una missione NATO. Il portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price commenta

Mercoledì, il portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price ha commentato la proposta di inviare una missione di pace della NATO in Ucraina, di cui il vice primo ministro Jaroslav Kaczynski ha discusso a Kiev. Ha osservato che “vogliamo evitare tutto ciò che potrebbe prolungare o estendere questa guerra” e che la presenza delle forze statunitensi in questo paese “lo trasformerebbe in qualcosa di più grande e sicuramente più pericoloso”.