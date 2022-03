I russi hanno un problema. Stanno per esaurire Internet

La Russia sta affrontando una vera crisi informatica. Presto i fornitori locali esauriranno lo spazio dati.

Si scopre che l’industria informatica russa sta affrontando un enorme problema. Sotto l’influenza delle sanzioni occidentali e del ritiro della maggior parte dei fornitori di servizi cloud globali dal mercato locale, le aziende locali hanno dovuto accedere a soluzioni da fornitori locali. Per immaginare la scala, basta dire, ad esempio, quanto segue La domanda dell’operatore mobile russo MegaFon è quintuplicataE nel caso della popolare piattaforma VK, è aumentato del 20%.

Russia: i data center stanno limitando la loro capacità

Il problema è I data center russi sono completamente impreparati a questo improvviso aumento di popolarità E non hanno le risorse per servire tutte le persone coinvolte. o qualcos’altro: Hanno risorse, ma durerà solo due mesi. Trascorso questo tempo, lo spazio dati sui server russi si esaurirà.

È così pericoloso che se ne è occupato il governo russo. Ministero della Trasformazione Digitale Inoltre, ha organizzato un incontro speciale dove ha discusso la questione con rappresentanti delle più grandi aziende come Sberbank me Yandex. Doveva essere utilizzato per le previsioni per due mesi, dopodiché i data center locali avrebbero cessato di essere efficienti. Purtroppo non sappiamo se in assemblea siano state assunte decisioni vincolanti, anche se, secondo informazioni ufficiose, le soluzioni proposte includevano, tra l’altro, un’idea Acquisizione di server da società che si sono ritirate dal mercato russo.

E ai russi non era rimasto molto, perché i data center non crescono sugli alberi, crescono piuttosto La stragrande maggioranza delle aziende estere ha interrotto le consegne ai nostri vicini orientali a causa delle sanzioni. Secondo i redattori del sito Kommersant, anche Huawei avrebbe sospeso la vendita delle proprie apparecchiature in Russia almeno fino al 26 marzo, nonostante, secondo fonti occidentali, l’azienda fornisca ancora servizi alle autorità locali.

La Russia legalizzerà Internet?

Allora cosa aspetta i russi? Niente di buono. È molto probabile che appaiano limitazioni al trasferimento dei dati, in particolare nel contesto delle applicazioni di intrattenimento. In altre parole I social media, le trasmissioni in diretta e i giochi online potrebbero presto essere regolamentati in Russia.

E se non bastasse? Bene … allora l’industria IT russa dovrà affrontare una crisi che il mondo non ha mai visto prima.

