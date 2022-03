Lira sterlina. Apprendimento delle lingue, esercizi e yoga. Sono iniziate le lezioni gratuite per i bambini ucraini e le loro madri

Il Distretto Culturale Municipale ha filiali in ogni distretto da £ód. Chi vorrà approfittare delle lezioni, non dovrà viaggiare per tutta la città, perché la troverà quasi a debita distanza. È stato creato un team speciale di persone per rappresentare le diverse filiali e creare lo spettacolo. Come istituzione culturale, volevamo trovare un modo per soddisfare bisogni che non scompaiono con la guerra. Tutti hanno bisogno di un momento di riposo, divertimento e di tenere la testa occupata da qualcosa di diverso da ciò che sta accadendo fuori dal confine orientale – ci dice Monica Kamenska, Coordinatrice delle attività per l’Ucraina nel distretto culturale della città.

L’offerta dovrebbe essere ampia. Comprenderà attività fisiche, culturali, manuali e rilassanti. Non sappiamo quali formule funzioneranno e quali dovremo monitorare e adattare costantemente. Quando partiremo, vedremo cosa c’è di comune e quali sono le aspettative dei bambini, dei giovani e delle loro madri in Ucraina, spiega Kamieñska.

Cosa sarà in offerta? Lezioni di musica, danza, relax e persino meditazione gioco. Ci sarà anche l’apprendimento della lingua polacca e la possibilità di avvalersi dell’aiuto di uno psicologo. Un volontario farà un massaggio rilassante due volte a settimana. Quando la madre porta il bambino, ad esempio per la chirurgia plastica, potrà partecipare ad attività che sceglie per sé. Se non vuoi, puoi semplicemente riposarti, dice Kamieñska.

Per facilitare la comunicazione tra i bambini ucraini e polacchi e con i loro genitori, stanno preparando una guida per un cortometraggio dal titolo “Comunicazione senza barriere” nel distretto culturale municipale. Ciò è dovuto al fatto che due ragazze ucraine hanno già frequentato una delle filiali. Saranno eroi e insegneranno semplici frasi polacche per gli ucraini e ucraini per i polacchi.

Volontari ricercati

I volontari sono necessari per organizzare le attività. Finora, una dozzina di persone hanno fatto domanda. Sono studenti provenienti da Ucraina, Bielorussia e Polonia, per lo più dell’Accademia di Lettere ed Economia a ód. Studiano in settori quali: danza, pedagogia, infermieristica, psicologia e studi culturali.

Qualsiasi aiuto è prezioso in questo caso. a peso oro Ci sono persone che parlano ucraino o russo. Anche gli studenti bielorussi ci aiuteranno. Il coordinatore delle attività per l’Ucraina afferma che non si identificano con la guerra.

I volontari possono candidarsi scrivendo al seguente indirizzo e-mail: Dyrek@bok.lodz.pl. Le istituzioni assicurano che il programma sarà adattato alle capacità degli insegnanti. Dal momento che ci sono filiali in ogni area, puoi aiutare vicino a dove vivi.

Il distretto culturale municipale organizza anche assistenza e laboratori negli orfanotrofi dove vengono portati bambini ucraini. Questi ragazzi hanno bisogno di essere integrati. Ce ne sono molti. I nostri volontari vengono anche a giocare con i bambini e organizzano per loro attrazioni e laboratori, afferma il coordinatore delle attività per l’Ucraina nel distretto culturale della città.

luoghi di “riposo”

I cosiddetti “luoghi di riposo”. In questi spazi ci saranno poltrone e divani. Potrai bere un caffè lì, fare un pisolino o leggere un libro.

In tutte le filiali è stata inoltre lanciata una banca dei regali. Si svolge in collaborazione con la Convention Association. Raccolgono cose specifiche, quelle incluse nei kit di pronto soccorso. Questi includono guanti, forbici di salvataggio, perossido di idrogeno, medicazioni per ustioni e bende. I regali saranno ritirati e consegnati ai soldati che combattono in Ucraina. L’aiuto dovrebbe essere ragionevole e quello che ci aspettiamo da noi stessi in questo momento. Leggiamo cosa viene raccolto e cosa non portare – facciamo appello ai volontari.