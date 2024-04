Ha affermato di aver scoperto un superconduttore unico. Il fisico ha ingannato il mondo intero

I link pubblicitari del nostro partner sono inclusi nel testo

Il team ha esaminato più da vicino il lavoro di Ranga Dias, che ha dimostrato al mondo la sua straordinaria scoperta all’inizio di marzo 2023. Ha poi affermato di aver scoperto un superconduttore in grado di funzionare a temperatura ambiente, qualcosa che non era mai stato realizzato prima. Dias divenne famoso in tutto il mondo e i suoi articoli furono pubblicati su riviste famose tra cui Nature. Tuttavia, i ricercatori dell’Università di Rochester hanno dimostrato che si trattava solo di una grande bugia.