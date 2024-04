Capire la memoria: tra cronaca e scienza

📣 Vi invitiamo a partecipare al prossimo incontro del ciclo di discussioni “Comprendere la memoria – Tra reportage e scienza”

⭐️Interpreti:

Katarzyna Sormiak-Domanska, autrice di “Chestka”

Michal Bilewicz, autore di “Traumaland. I polacchi all'ombra del passato”

🎤Conduce: Dott. Malgorzata Bakker

❗️L'incontro sarà tradotto anche nella lingua dei segni polacca.❗️

📖 “The Purge” di Katarzyna Sormiak-Domanska è un tentativo investigativo di scoprire il passato nascosto dei membri più stretti della famiglia, dove vengono scoperti i traumi intergenerazionali. Tuttavia, la storia personale dell'autore risulta essere una storia universale, che descrive le difficoltà familiari (e non solo) affrontate dai Kresoyan.

📚 Nella sua nuova pubblicazione “Traumaland. Polacchi all'ombra del passato” Michal Bilewicz descrive la psicologia dei polacchi e delle donne polacche: i nostri traumi, le nostre convinzioni e le nostre paure, e allo stesso tempo mostra che noi, come residenti di Traumaland, non siamo soli nelle nostre esperienze.Questo libro è una guida per comprendere il nostro passato e ci dà consigli su come affrontarlo.

📖 Le pubblicazioni di Surmiak-Domańska e Bilewicz rappresentano un punto di partenza per la discussione su ciò che ci modella: le donne e gli uomini polacchi. Come ricordiamo e come ci influenza questa memoria? Cosa ci aiuta a capire meglio come lavoriamo: intuito giornalistico o estro psicologico?

