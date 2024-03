Un milione di euro l’anno scorso, due milioni quest’anno e due milioni di euro l’anno prossimo. Che soldi Le autorità tedesche lo hanno promesso Sostenere l'insegnamento della lingua polacca in questo paese. Dopo aver superato numerosi ostacoli burocratici, il denaro è finalmente entrato nel bilancio tedesco e ha cominciato ad affluire organizzazioni polacche In Germania.

I fondi sono già arrivati, tra gli altri, anche all'Associazione polacca per l'educazione scolastica che opera a Berlino e dintorni, organizzando l'insegnamento della lingua polacca a circa 320 bambini.

-Dal nostro punto di vista è successo qualcosa di molto bello. Non abbiamo mai avuto una situazione così buona prima e per la prima volta possiamo offrire salari dignitosi ai nostri insegnanti, afferma il responsabile dell'istruzione Jacob Nowak della DW.

Il doppio all'ora

Fino ad ora, il Dipartimento dell’Istruzione può pagare gli insegnanti solo 15 euro l’ora, che è leggermente superiore al salario orario minimo in Germania (attualmente 13,60 euro). Con quella somma di denaro era difficile mantenere gli insegnanti. – Avevamo continue difficoltà, gli insegnanti andavano e venivano velocemente perché trovavano lavoro altrove con uno stipendio molto più alto, ad esempio in un'azienda – dice Nowak.

Ora, grazie al sostegno, l'Ufficio Istruzione ha raddoppiato il prezzo per ora di studio. Non ci è voluto molto per vedere i risultati. – Per la prima volta da molto tempo non abbiamo un problema di carenza di insegnanti. Quando i genitori vengono da noi per chiedere l’apertura di una nuova classe, lo facciamo quasi automaticamente. Stiamo solo cercando una stanza e l'insegnante sarà sicuramente trovato. E aggiunge: “Non abbiamo mai affrontato una situazione del genere prima”.

Il responsabile dell'istruzione a Berlino Jakob Nowak Foto: privata

L'associazione ha presentato la sua prima richiesta di fondi l'anno scorso e ha ricevuto le sovvenzioni a metà ottobre, novembre e dicembre. Ha inoltre richiesto fondi per l'intero anno in corso e ha già ricevuto risposta positiva per la concessione dei fondi.

Inizia in salita

I fondi per l'insegnamento del polacco in Germania si trovano nel bilancio del Ministero degli Esteri tedesco e sono gestiti dal Centro KoKoPol per la competenza e il coordinamento della lingua polacca in Sassonia. – Siamo felici di aver finalmente potuto iniziare, ha detto alla DW Gunnar Healy, direttore del centro.

Come ammette, gli inizi sono stati difficili perché, a causa di ambiguità giuridiche e ostacoli burocratici, i fondi promessi dal governo tedesco per il 2023 sono arrivati ​​solo a metà settembre. Resta quindi poco tempo per presentare domanda a chi è interessato al finanziamento.

Ma quest’anno non ci sono problemi. I soldi ci sono e possono essere usati per pagare gli insegnanti, ma anche per affittare aule o addirittura libri di testo.

A metà febbraio di quest'anno KoKoPol aveva ricevuto richieste di cofinanziamento per 102 corsi frequentati da circa mille studenti.

Il direttore di KoKoPol Gunnar Hill (a sinistra) Foto: DW/AM Pedziwol

La notizia dell'esistenza dei fondi per l'apprendimento della lingua polacca si è già diffusa tra le organizzazioni polacche? “Penso di sì”, dice Hill. Anche se ammette che ci sono ambienti che trattano KoKoPol con diffidenza. Alcune organizzazioni inizialmente ci hanno accusato di non sapere cosa stavamo facendo e di non essere il centro adatto per portare avanti questa missione. Aggiunge che ora potrebbero avere alcune riserve sulla candidatura.

Le formalità possono essere dolorose

Jacob Nowak della Berlin Education Foundation, che ha ricevuto finanziamenti l'anno scorso e quest'anno, ammette che presentare una domanda a KoKoPol richiede un po' di lavoro. – Questo non è il risultato più semplice, soprattutto quando abbiamo, come nel nostro caso, 27 classi, 26 insegnanti e 320 studenti – dice. La difficoltà maggiore è preparare un budget finanziario contenente informazioni sui finanziamenti attuali, nonché un elenco delle ore di insegnamento previste in un dato anno. – Ma con ogni successiva applicazione diventa sempre più facile – aggiunge Nowak.

Tuttavia non tutte le organizzazioni polacche condividono questo entusiasmo. Le istituzioni aderenti all'Accordo sull'Istruzione in Germania non hanno deciso di richiedere il finanziamento a KoKoPol. La rappresentante della Convenzione Anna Wławrzyszko in un'intervista a Deutsche Welle ha dichiarato di essere felice che dopo molti anni si sia notato il problema della mancanza di fondi per il polacco come lingua madre in Germania. – Questo è un progresso e ogni mossa da parte tedesca è importante. Questa è una cosa molto positiva. Dice che c'è una luce alla fine del tunnel.

Wawrzyszko, membro del consiglio direttivo della Scuola Polacca Patria, dell'Associazione dei Polacchi in Germania e del Centro cristiano per la promozione della cultura, delle tradizioni e della lingua polacca, ha delle riserve sulla struttura giuridica e amministrativa su cui si basava il finanziamento. Secondo lei non rientra nella struttura di molte organizzazioni che si occupano dell'apprendimento della lingua polacca. – Quanto emerso difficilmente si concilia con le condizioni giuridiche in cui operiamo. Operiamo come associazioni di pubblica utilità e per noi si applicano determinate regole. Dice: Abbiamo una responsabilità amministrativa e legale.

Secondo lei sarebbe meglio se l'istituzione che distribuisce i fondi si trovasse direttamente in un ufficio federale, dove si svolgesse una normale procedura amministrativa e dove alcune decisioni potessero essere impugnate. – Non è del tutto chiaro quali fossero le regole su cui si basava tutto questo – dice. Aggiunge che è anche incomprensibile che KoKoPol non abbia voluto fornire al contratto le informazioni richieste nella corrispondenza e-mail. – C'è stata molta emozione inutile intorno alla questione e sono sorti conflitti – ha affermato.

Una lunga lotta per i soldi

Lo stanziamento di fondi aggiuntivi per l'insegnamento della lingua polacca dal bilancio centrale e non dai bilanci statali da parte della Germania era una delle principali richieste del precedente governo polacco rivolte a Berlino. Anche le autorità di Varsavia hanno evidenziato la questione Sul filo di un coltelloRitirando parte dei fondi stanziati per l'insegnamento della lingua tedesca ai bambini della minoranza tedesca in Polonia.

Nel novembre 2022, DW È stata lei la prima a denunciarloIl bilancio 2023 includerà fondi per la lingua polacca. Dietmar Neitan, commissario del governo tedesco per le comunicazioni con la Polonia, ne avrebbe fatto richiesta.