Giornate giubilari del Centro nazionale delle scienze – nel mese di maggio a Bydgoszcz

Studenti, dottorandi e scienziati che lavorano nelle unità polacche sono invitati a partecipare. Il programma prevedeva incontri, workshop, tavole rotonde e conferenze. Le iscrizioni agli eventi che si terranno il primo giorno (15 maggio) sono aperte ed è richiesta la registrazione anticipata per i workshop, che dovrebbero iniziare il 3 aprile, ha affermato NCN in un comunicato stampa.

Gli NCN Days si svolgono una volta all'anno, ogni volta in una città accademica diversa. Questa volta l'evento si svolgerà tra le mura dell'Università della Tecnologia di Bydgoszcz.

“Siamo venuti a Bydgoszcz per incoraggiare gli scienziati della regione a richiedere sovvenzioni, dire loro in quale competizione e quali soldi possono ottenere, nonché aiutarli attivamente a preparare la giusta domanda di sovvenzione. Vogliamo ricercatori del Voivodato di Cuiavia-Pomerania partecipare.” Longhair partecipa attivamente ai nostri concorsi e riceve sempre più sovvenzioni”, ha sottolineato il direttore dell'NCN, il prof. Citato da Krzysztof Joswiak in Informazioni.