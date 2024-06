Un’università straniera che forma medici in Polonia. Ricevono certificati ucraini

L’Università medica di Kiev opera a Bytom

La sua sede si trova a Kiev e ha una filiale a Bytom. Si è trasferito qui durante la guerra

L’università ha mantenuto la continuità dell’istruzione. Più laureati hanno conseguito la laurea. Ma non polacco

Diplomi ucraini rilasciati a Bytom presso l’Università di Medicina di Kiev

Università di Medicina di Kiev È un’università privata, fondata 30 anni fa. Quando scoppiò la guerra con la Russia, si decise di trasferire parte dell’università Fuori dai confini dell’Ucraina. Poi ho contattato i sindaci delle città della Slesia. Nell’appartamento Ha risposto rapidamente.

Una delle proposte del Comune Nell’appartamento La sede dell’Università ucraina avrebbe dovuto essere trasferita nell’edificio Centro per la formazione professionale e continua ad Al-Mujahideen. Breslavia 120. La scuola di Bytom è dotata di un laboratorio di radiologia, anatomico, fisioterapico e odontoiatrico, utilizzato dagli studenti stranieri. Il dormitorio è stato costruito in un edificio preso in affitto di un’ex scuola e ospita circa 200 studenti.

Autorizzazione a condurre studi in Polonia come parte di una filiale estera Università di Medicina di Kiev Lo ha ricevuto a marzo dello scorso anno.

– Il Ministro dell’Istruzione e della Scienza, con la sua decisione del 21 marzo 2023, ha concesso il permesso di istituire una filiale di un’università straniera sul territorio della Repubblica di Polonia da parte di un istituto privato di istruzione superiore.Università di Medicina di Kiev“Con sede a Kiev – apprendiamo dal Ministero dell’Istruzione Nazionale.

Da quel momento sul territorio della Repubblica di Polonia ha iniziato ad operare un’università medica privata ucraina e a fornire istruzione.

Aggiungiamo che rilascia certificati di completamento degli studi, ma sulla base della legge ucraina, perché le disposizioni della legge sull’istruzione superiore e sulle scienze non si applicano alle università e alle filiali istituite da università straniere (l’eccezione è l’articolo 47 della sopra – la citata legge, che regola la necessità di ottenere l’autorizzazione per avviare un’impresa). lavorando in Bitom Ragazza Università di Medicina di Kiev Non esiste il diritto di rilasciare certificati di completamento polacchi.

Università di medicina di Kiev a Bytom. Le tre direzioni dell’insegnamento

Università di medicina di Kiev, Ha iniziato a insegnare in Polonia, insegnando a circa 500 studenti in tre aree: Medicina, odontoiatria e farmacia.

Nel suo primo anno di attività in Polonia, “l’università ha registrato un record di occupazione nel primo e nel secondo anno e ottimi risultati nel reclutamento di medici residenti”, ha affermato. Municipio di Bytom In un comunicato stampa. – Come confermano i rappresentanti dell’università, il personale accademico insegna agli studenti in postazione fissa e alcuni di loro tramite Internet – ha aggiunto.

L’11 giugno, per la terza volta in Polonia, gli studenti dell’Università di Kiev, che ha ancora sedi in… Charkov (Trasferito a Rivne) i Dnipro (Dnereb)Hanno ricevuto i loro certificati. L’università ha distribuito i primi lotti nel luglio dello scorso anno e il secondo nel febbraio di quest’anno.

– Alla cerimonia di certificazione hanno partecipato Władysław Perchaluk, presidente dell’Associazione degli ospedali distrettuali della Slesia, e Anita Kawka, presidente dell’ospedale municipale di Sosnowiec – ha detto ZSPWŚ sulla piattaforma X.

Aggiungiamo anche che il presidente Andrzej Duda ha firmato un emendamento alla legge sull’assistenza ai profughi dall’Ucraina. Si parla molto di medici stranieri. che contiene?

Cosa ha firmato il presidente Andrzej Duda?

Secondo la nuova legge, il termine entro il quale… Cittadini dell’Ucraina Coloro che hanno una qualifica medica extracomunitaria possono ottenere il permesso per esercitare la professione Medico, dentista, infermiere e ostetrica in Polonia.

La legge del 15 maggio 2024 estende di 32 mesi il periodo durante il quale i cittadini ucraini con titoli di medico, dentista, infermiere o ostetrica ottenuti al di fuori dell’Unione Europea possono ottenere il permesso di esercitare la propria professione in Polonia. Fino al 30 settembre 2025, il Ministro della Salute può assegnare numeri di licenza di studio ai medici che prestano servizi ai cittadini ucraini, e i cittadini ucraini con un’istruzione adeguata possono fornire servizi psicologici in Polonia dal 1 luglio 2024 – ha annunciato lunedì la Cancelleria presidenziale, 10 giugno.

La legge introduce la possibilità di ottenere la piena qualifica di medico e dentista con una procedura semplificata, nuovi motivi di invalidazione del certificato di protezione temporanea e l’obbligo di conoscere la lingua polacca a livello B1 per medici, dentisti, infermieri e ostetriche provenienti da paesi terzi. UNIONE EUROPEA. .

