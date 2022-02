Trump news: il Dipartimento di Stato “non ha parole” dopo che l’ex presidente ha elogiato l’attacco di Putin all’Ucraina

È stato riferito che ci sono dubbi sulla fattibilità di citare in giudizio lo stesso Trump. L’indagine (che differisce dall’indagine guidata dal procuratore generale di New York Letitia James) ha portato a una riunione del gran giurì per valutare le prove, ma per diverso tempo non ha presentato loro alcuna prova. L’indagine sembra essere stata ostacolata dall’incapacità di “rivolgere” i vertici della Trump Organization contro il loro capo.