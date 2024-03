L'esperto in un'intervista a Iltalihti sottolinea che in Russia sono molti i partiti che potrebbero partecipare ad uno scontro armato al confine. — A mio parere, un’analisi esaustiva per stabilire se si tratti di persone dell’intelligence russa o semplicemente di rappresentanti della criminalità organizzata è secondaria. Sottolinea che dovresti concentrarti sulla situazione target e, soprattutto, su come rispondere ad essa.

E aggiunge: “È chiaro che qualcosa viene da lì. Non c'è bisogno di indovinare se arriverà o no”.

Timo Hillenburg ricorda che dopo lo scoppio della crisi migratoria al confine polacco-bielorusso in Polonia esistevano gruppi che si occupavano del trasporto illegale di migranti verso l'Occidente. Crede che la Russia possa ripetere questo scenario in Finlandia.

— È molto probabile che la sicurezza delle frontiere finlandesi venga minacciata anche dall'interno. Lui sottolinea che la situazione è la stessa che in Polonia.

Crede che chiudere i confini orientali e mobilitare i coscritti e i soldati di riserva sia una cura per la minaccia russa. L'esperto avverte che con l'avvento della primavera e dell'estate il numero dei tentativi di trasportare i migranti aumenterà in modo significativo.