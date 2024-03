Ero un capro espiatorio. Dopo Arlen, ha opportunità in politica

Daniel Obajtek, ex presidente di Orlan, è stato ospite lunedì del programma “Vikzorni Express” del Super Express. La redazione ha annunciato che si trattava della “confessione” di Daniel Obajtek. Daniel Obajtek è stato un buon leader dell'Orlan?

“Non spetta a me giudicare”, ha sottolineato. Ha detto che questi risultati ne sono la migliore prova. – Abbiamo creato una grande preoccupazione nella regione. È sopravvissuto ai momenti peggiori. Abbiamo diversificato le forniture di gas e petrolio. Abbiamo donato 15 miliardi di PLN per congelare i prezzi dell’energia. Per favore valutate i parametri che preoccupano, non io, ha insistito.

Un sondaggio con la stessa domanda condotto tra gli spettatori di Super Express su YouTube, ca Il 65 per cento degli elettori ha un giudizio negativo sulla presidenza di Daniel Obajtek.

Ha dichiarato di non pentirsi di non essere a capo della più grande azienda polacca. Ora sta riposando. – Ho molti incontri. Mi chiedo cosa fare dopo. Questo è un periodo molto breve per le dichiarazioni. Non andrò in disoccupazione e non scomparirò. Sono un combattente, non sono in pensione – dichiarò.

Lo ha anche ammesso Considerando l'ingresso in politica. Ma non ha preso alcuna decisione.

Daniel Obajtek riguardo ai nastri



In un'intervista, Daniel Obajtek ha fatto riferimento alle rivelazioni di Onenet sulle intercettazioni telefoniche e sulle operazioni segrete della CBA. – È questione di manipolazioni e mezze verità. Questa non è una rivista Sono funzionari politici. Anche se è stata intrapresa qualche azione contro di me, nessuno dei servizi mi ha chiesto informazioni in merito – Lui ha acconsetito. Ha affermato che tutte le accuse contro di lui erano false.

– In questo caso la procura avvia il procedimento d'ufficio. Anche i rappresentanti dei servizi dicono che è incredibile, ha aggiunto.

A Daniel Obajtek è stato chiesto del suo scontro con Jacek Sasin. Ha assicurato che non è successo niente del genere. Ha suggerito che fossero solo voci che circolavano in città. Qual è il suo punto di vista sui conflitti all'interno della destra unita?

– Questa è un'esagerazione. Ogni gioco ha dei problemi. Questo è normale cibo politico. Dovrebbero entrare in politica le persone coraggiose, non i piagnucoloni. Ciò che conta è il risultato. Il PiS ha attuato le sue dichiarazioni. Negli ultimi 8 anni, la nostra economia e la preoccupazione per Arlen sono cambiate in modo significativo, ha sottolineato.

— Sono stato un capro espiatorio per 8 anni – e senza dubbio continuerà ad essere attaccato.

Guarda anche: Nastri per canaline metalliche. Obajtek su Sasin: dobbiamo fare qualcosa per ucciderlo

A Daniel Obajtek è stato chiesto anche se sapeva di essere intercettato. Lui ha acconsentito Ha chiesto un ombrello protettivo. Non ha però parlato dei dettagli perché – come ha sottolineato – non ha confermato le notizie dei media riguardanti i diversi tipi di “nastri”.

Daniel Obajtek ha detto di essere pienamente collegato ai servizi, ad es. Durante il virus Corona, quando Arlen lavorava duro e sosteneva il governo. — Se in quel momento è stata intrapresa qualche azione, la considero una provocazione. Il caso non è stato perseguito. Non sono un testimone, ha detto.

Ha evitato commenti espliciti che potessero essere percepiti come un attacco ai funzionari del PiS, in particolare a quelli incaricati di supervisionare i servizi segreti negli ultimi anni.

– Ho gestito un'azienda del genere, mi rendo conto che i servizi devono verificare alcune cose – ha continuato.

Daniel Obajtek ha affermato che il GDPR non gli viene applicato da 8 anni. Si è lamentato del fatto che i media abbiano pubblicato le sue informazioni personali e i suoi beni. “Stanno arrivando alcune email”. — A volte mi lamento che queste persone non siano protette e stigmatizzate. Non c'è nessun presidente di Arlen che sia stato verificato in questo modo. Gli atti notarili non sono affari solo di Daniel Obajtek, ma anche di altri, ha affermato.

L'ex presidente dell'Orlen si è espresso anche sulla questione delle mascherine e dei disinfettanti durante le epidemie. – Tutti sono sorpresi che abbiamo inviato aiuti al Vaticano. Non lo abbiamo tenuto segreto. All'improvviso qualcuno scopre la stanza di Amber. Stanno cercando di provocare la comunità, si è lamentato. Ha insistito sul fatto che non era per promuovere se stesso.

Ha notato durante la crisi. Senza Arlen i polacchi non avrebbero carburante nelle stazioni.

Il leader politico di Arlan. Cosa attende il successore di Daniel Obajtek?



Daniel Obajtek ha ammesso di essere in politica e che essere presidente di un'azienda statale è politico. Ha fatto riferimento, quindi, ai concorsi indetti dall'attuale governo per i posti nei consigli di amministrazione degli istituti del Tesoro dello Stato. Ha detto che era solo teatro.

Cosa vuole dal nuovo presidente di Arlen? — Ho una richiesta per i politici. Smettila di fare scherzi e attira nuove personePerché una simile impresa non può funzionare a lungo senza un consiglio di amministrazione, ha detto.

La sua opinione La presidenza di Orlen non può sfuggire alla politica e all'influenza del governo, qualunque cosa sia. Incoraggia inoltre maggiori investimenti.

Daniel Obajtek ha anche commentato la controversia sulla fusione Arlen e Lotos. L'ex capo di Arlen difende la transazione e se ne rende conto Per questo verrà “frustato”, ma non ha nulla da rimproverarsi.

Daniel Obajtek è un politico, manager, funzionario e attivista del governo locale polacco. È stato sindaco del comune di Bisim dal 2006 al 2015. Nel 2016-2017 è stato a capo dell’Agenzia per la ristrutturazione e l’ammodernamento dell’agricoltura e nel 2016-2018 membro del consiglio di sorveglianza della Lodoss Biopaliva. Nel 2017-2018 è stato Presidente del Gruppo Energa e nel 2018-2024 è stato Presidente di Orlan.