L’attacco della Russia all’Ucraina. Interverrà la Banca centrale russa

Giovedì mattina alla borsa di Mosca il rublo è sceso bruscamente, a 84 rubli per 1 USD e 95 rubli per un euro. Entrambe le valute sono aumentate di circa 3 rubli rispetto ai tassi del giorno precedente. Tassi di cambio ancora più elevati – più di 100 rubli per $ 1 – sono stati offerti da Sberbank, la più grande banca al dettaglio della Russia.

Dopo la caduta del rublo e delle azioni delle società russe, la Borsa di Mosca ha smesso di funzionare. Deve ricominciare alle 10:00 ora locale (8:00 ora polacca).

L’attacco della Russia all’Ucraina

Mercoledì sera, Vladimir Putin ha annunciato in un discorso televisivo che avrebbe lanciato una “operazione speciale sul Donbass”. Secondo fonti ufficiali e rapporti sui social media, le forze russe hanno iniziato a bombardare le città ucraine da altre direzioni. L’attentatore ha colpito poco dopo mezzogiorno nella capitale ucraina, Kiev.

Dopo che la Russia ha invaso l’Ucraina, Il presidente di questo paese Vladimir Zhelensky ha annunciato l’introduzione della legge marziale. – Sono state udite esplosioni in diverse città dell’Ucraina; La Russia ha lanciato attacchi di artiglieria contro le infrastrutture e le forze di sicurezza alle frontiere.

Il Presidente ha chiesto ai cittadini di mantenere la calma e di restare il più possibile a casa. Secondo i media, il discorso di Zhelensky è previsto per giovedì.

Zhelensky ha detto di aver parlato con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

(sp)