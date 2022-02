Il petrolio salta sopra i 100 dollari al barile e le azioni asiatiche cadono dopo l’invasione.

Poche delle esportazioni russe vanno direttamente negli Stati Uniti, ma le turbolenze ovunque potrebbero aumentare i prezzi, prolungando l’inflazione che è già durata più a lungo del previsto. La Fed ha segnalato che si sta preparando ad aumentare i tassi di interesse, con l’obiettivo di rallentare l’inflazione rallentando la spesa e dando all’offerta il tempo di recuperare. Ma anche tassi più elevati frenano la crescita, e farlo mentre i mercati sono già in calo rischia di prolungare la deflazione.

Le azioni statunitensi si sono scrollate di dosso la correzione per settimane, poiché gli investitori erano preoccupati per la rapidità con cui la Federal Reserve avrebbe alzato i tassi di interesse. L’indice Standard & Poor’s 500, il benchmark statunitense, aveva superato più volte la soglia del 10 percento nel day trading, ma è salito alla fine del trading. I titoli tecnologici in particolare sono scivolati via dai loro massimi e il Nasdaq Composite, ricco di tecnologia, è in calo del 18,8% dal record di novembre. È vicino al calo che indicherebbe un cambiamento ancora peggiore nel sentiment a Wall Street: un mercato ribassista o un calo del 20%.

