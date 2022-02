Guarda l’abito rivelatore di Zoe Kravitz dalla premiere di Batman

Purr fezione.

Zoe Kravitz Ha dato uno stile serio sul tappeto rosso alla premiere di Londra Batman Tenuto al BFI IMAX Waterloo il 23 febbraio. L’attrice 33enne che interpreta il ruolo Catwoman/Selina Kyle Nel film sui supereroi, ha trasformato le teste in leoni sensuali Abito Saint Laurent Presenta una scollatura smerlata e un ferretto sexy.

Con la sua vasta collezione di tatuaggio sullo schermoIndossa orecchini di perle e sandali neri. Per il glam, il Allume di Big Little Lies La breve frangia nera è stata spostata di lato e ha mantenuto il suo trucco naturale, in modo appropriato, ad eccezione di una leggera matita per gli occhi di gatto.

Apparentemente in forma e fiera, Zoe ha parlato dell’allenamento “intenso” che aveva fatto per interpretare l’antieroe sexy.

“Ovviamente vuoi avere un bell’aspetto in smoking, ma volevo essere realistica perché sono in grado di fare qualsiasi cosa in questo film”, ha detto. Cervo anticipo questo mese. “Quindi dovevo essere forte. Sono diventato più forte di quanto non lo sia mai stato. Mi sentivo bene, per vedere di cosa ero capace”.

“Mi sentivo sicura – e potevo prendere a calci in culo”, ha aggiunto.

Unisciti a Zoe sul tappeto rosso Roberto Pattisonchi prende Illustre ruolo onorario a Batman. L’attesissima premiere arriva quattro mesi dopo che il film è stato posticipato per la seconda volta, quasi un anno dopo la sua data originale di giugno 2021. crepuscolo Najma, 35 anni, ha fatto notizia a settembre 2020 per Risultato test positivo per COVID-19Di conseguenza, la produzione è stata interrotta.

Continua a scorrere per vedere altre foto di Zo e Robert alla premiere.