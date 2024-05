Telefono per il bambino? Con TECNO comprerai il meglio

Dove cercare lo smartphone perfetto per un bambino? Il meglio della Promozione TECNO.

Da bambino mi aspettavo due cose da un cellulare: In modo che sembri mortale e tu possa giocare a fantastici giochi su di esso. Da allora… beh, molto Anni. Alcune cose però non cambiano.

Per i giovani lo smartphone è ancora soprattutto una fonte di intrattenimento e un modo per esprimersi. Se stai cercando Il regalo perfetto per la festa dei bambini, Un telefono che soddisfi queste esigenze sarebbe sicuramente un’ottima scelta.

La buona notizia è che tali apparecchiature sono a portata di mano e non costano una fortuna. Basta accedere agli smartphone della famiglia TECNO Spark 20.

TECNO Spark 20 Pro+ – il telefono più bello sotto i 1000 PLN

Display curvo La madre di Waleed Quasi senza cornice, Custodia sottile, solo 7,6 mm di spessore, Un’elegante isola per fotocamera è perfettamente integrata nel retro del telefono: sembra uno smartphone premium, non è vero? Ma non sto descrivendo un’ammiraglia che costa cifre ridicole Tecno Spark 20 Pro+per quale modello Meno di 1000 zloty polacchi.

Quindi, se ci concentrassimo sul primo pilastro – il look da killer – sarebbe davvero difficile trovare qualcosa di meglio. Soprattutto perché lo schermo sopra menzionato attira l’attenzione non solo con i suoi bordi curvi. Questa è un’unità diagonale 6,78 polliciÈ caratterizzato da un’elevata precisione 1080 x 2436. I colori sono così accesi che… Sembra che le immagini stiano per saltare fuori dallo schermo. Inoltre, tutto viene visualizzato in modo estremamente fluido 120 Hz.

E non finisce qui, perché il TECNO Spark 20 Pro+ non è solo una gioia per gli occhi. È anche una batteria di grande capacità 5000mAhcopertina rigida, che, secondo il produttore, ha Resiste alle cadute da un’altezza di 120 cm E il processore MediaTek Helio G99 Ultimate in grado di gestire facilmente la maggior parte delle sfide e dei giochi quotidiani disponibili sul Play Store.

In breve, TECNO Spark 20 Pro+ Ha tutto quello che dovrebbe avere uno smartphone per un utente giovane E non costa una fortuna.

TECNO Spark 20 Pro – Più economico, stessa qualità

Il secondo suggerimento degno di nota è Tecno Spark 20 Pro. È un telefono leggermente più economico, ma il suo design ricorda classici molto più costosi del genere. Non c’è certamente niente di vergognoso nel tirarlo fuori durante la ricreazione nel corridoio della scuola.

Ma TECNO Spark 20 Pro ha molto altro da offrire. Innanzitutto il processore MediaTek Helio G99E fornire ottime prestazioni per questo settore. Non devi preoccuparti di ritardi o balbettii, Non importa se stiamo cercando informazioni su Internet, app social o registrando un altro clip che sicuramente prenderà d’assalto Internet. Anche giocare ai giochi più popolari non dovrebbe essere un problema.

Anche qui la risoluzione della fotocamera è impressionante 108 megapixel Con lente luminosa f/1,75. È uno strumento ideale per catturare ricordi inestimabili Sviluppare una passione per la fotografiaCertamente è inerte per molti bambini: basta dargli una scintilla e brucerà intensamente. TECNO Spark 20 Pro potrebbe essere una scintilla.

Inoltre, a bordo è presente uno schermo di visualizzazione IPS Qatar 6,78 pollici E rinfrescante 120 HzCapacità della batteria 5000mAh Con spedizione veloce 33 wattAltoparlanti stereo e connettività NFC, grazie al quale puoi pagare contactless senza dover portare con te una carta di pagamento. In breve, è uno smartphone ben equipaggiato ad un prezzo ragionevole.

TECNO Spark 20C – un’opzione per chi risparmia

Un’altra esposizione interessante alla presentazione di TECNO è il modello Scintilla 20C. Questo è uno dei telefoni economici sul mercato, ma offre tutte le funzioni più importanti. Qui troverai, tra gli altri: Visualizza IPS Qatar 6,6″ E rinfrescante 90 HzUna fotocamera da 50 megapixel e una batteria capiente 5000mAh.

Certo, non è un demone della velocità ed è improbabile che susciti il ​​rispetto di qualcuno nella comunità, ma vale il prezzo. Meno di 500 zloty polacchi (E nella promozione attuale anche per molto meno di 500 PLN) ha molto da offrire. Soprattutto perché ci sono molte situazioni in cui uno smartphone così economico potrebbe diventare un’ottima opzione.

Vuoi acquistare un nuovo telefono per tuo figlio, ma hai paura che si rompa, lo perda o lo distrugga come i tre telefoni precedenti? Vuoi rimanere in contatto con tuo figlio, ma non vuoi che lo smartphone lo distragga dall’apprendimento? O forse ti serve uno smartphone usa e getta, ad esempio quando vai in vacanza? La soluzione in ciascuno di questi scenari sarebbe la TECNO Spark 20C.

Promozione Giornata dei bambini: questa occasione non può essere persa

Non è necessario spendere una fortuna per regalare a tuo figlio un buon smartphone. Soprattutto adesso che Tutti i dispositivi descritti possono essere ottenuti con una promozione speciale.

In negozio fino al 30 maggio 2024 tecno-negozio E da partner di produzione selezionati (RTV Euro AGD, esperto media, x-kom, Komputronik) I dispositivi della serie Spark 20 possono essere acquistati a prezzi speciali molto più bassi:

Tecno Spark 20 Pro+ Da 999 zloty polacchi,

Tecno Spark 20 Pro Da 799 PLN,

Tecno Spark 20C Da 399 zloty polacchi.

E il risparmio non finisce qui, perché acquistando gli smartphone della famiglia TECNO Spark 20, ricevi in ​​omaggio un ricco set di accessori, tra cui: Un caricabatterie, una custodia e persino cuffie e una protezione per lo schermo. Al giorno d’oggi, questo è raro e vale la pena sottolinearlo ad ogni passo.

Maggiori dettagli sui dispositivi TECNO Spark 20 e sulla promo possono essere trovati sul sito del produttore.

