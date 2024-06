Samsung Galaxy Z Flip6: aspetto, specifiche e prezzi dello smartphone pieghevole. Nuova fotocamera e batteria più grande

Torniamo ancora una volta al mondo degli smartphone pieghevoli, ma questa volta per dare un’occhiata più da vicino al secondo dei prossimi modelli Samsung della serie Galaxy Z. Sia questa linea che il resto dei dispositivi saranno presentati all’evento Galaxy Unpacked , che si terrà il 10 luglio 2024. Generale. Tuttavia, abbiamo già appreso tutti i dettagli sulla versione del Samsung Galaxy Z Flip6. Ancora una volta non ci sono molti cambiamenti, ma i prezzi sono aumentati.

Quasi un mese prima della première, abbiamo appreso quasi tutti i dettagli sullo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Flipa6. Questa volta non dovremmo aspettarci troppi cambiamenti, a parte ovviamente il prezzo di acquisto.

Samsung Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6: scopri il design degli smartphone più innovativo. Abbiamo buone notizie sui SoC

Poco fa abbiamo appreso dei prezzi, delle specifiche e dell’aspetto dello smartphone Samsung Galaxy Z Folda6, e ora le stesse informazioni sono apparse sul portale SmartPrix, ma riguardanti il ​​fratello minore. Anche se questa volta ci sono alcune modifiche in più, anche il prezzo è stato aumentato in modo significativo. Il Samsung Galaxy Z Flip6 avrà un design leggermente rinnovato: come sul Samsung Galaxy Z Folda6, queste cornici saranno piatte, quindi il tutto dovrebbe avere un aspetto migliore. Ci sono parecchie somiglianze con il modello precedente, in quanto il produttore ha deciso di lasciare gli stessi display, moduli wireless e memoria flash (non ci sono informazioni riguardo la RAM).

Samsung Galaxy Z Flip 5 Samsung Galaxy Z Flip 6 Guaritore Qualcomm Snapdragon 8 di seconda generazione

1 Cortex-X3 da 3,36 GHz

2×2,8GHz Cortex-A715

2×2,8GHz Cortex-A710

3×2,0GHz Cortex-A510 Processore Qualcomm Snapdragon 8 di terza generazione per telefono Galaxy

1 Cortex-X4 da 3,39 GHz

3×3,1GHz Cortex-A720

2×2,9GHz Cortex-A720

2+2,2GHz Cortex-A520 Progettazione grafica Adreno 740 Adreno750 ariete 8GB Mancanza di informazioni Memoria integrata 256/512GBUFS 4.0 Schermo esterno Super AMOLED da 3,4 pollici, 748 x 720 pixel Schermo interno AMOLED dinamico 2X da 6,7 ​​pollici, 2640 x 1080 pixel, 120 Hz Connessione senza fili Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, 5G

GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, 5G

GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Fotocamere principali 12MP (f/1.8, OIS)

12MP (f/2.2) 50MP (f/1.8, OIS)

12MP (f/2.2) Fotocamera frontale 10MP (f/2.2) Funzionalità di registrazione video 4K a 60 fps, FHD fino a 240 fps Porte, connettori e slot 1 USB 3.2 Gen 1 tipo C Dimensioni Piegato: 85,1 x 71,9 x 15,1 mm

Aperto: 165,1 x 71,9 x 6,9 mm Piegato: 85,1 x 71,9 x 14,9 mm

Aperto: 165,1 x 71,9 x 6,9 mm Bilancia 187 grammi batteria 3700 mAh 4000 mAh Versioni a colori Menta, grafite, crema, lavanda, grigio, blu, verde, giallo Menta, tonalità argento, giallo, blu Sini (prezzo consigliato) 256 GB – $ 999

512 GB – $ 1099 256 GB – $ 1.099,99

512 GB – $ 1.219,99

Samsung Galaxy Z Flip6 – I test su Geekbench hanno rivelato il processore che alimenta lo smartphone. Gli avversari di Exynos possono tirare un sospiro di sollievo

La prossima versione ha una nuova fotocamera, anche se il resto delle fotocamere è costituito dallo stesso set dell’anno scorso. Da segnalare la batteria più grande, che si tradurrà sicuramente in una migliore autonomia di funzionamento – ma non è noto se questa volta il produttore consentirà finalmente di caricarla con una potenza superiore a 25W. In termini di prestazioni possiamo contare su un nuovo sistema di Qualcomm, ovvero la versione Snapdragon 8 Gen 3 per Galaxy. Ci saranno nuovamente due varianti sul mercato (con 256 e 512 GB di memoria integrata), che costeranno 100,99 dollari e 120,99 dollari in più. Non ci sarà però il supporto alla funzione Samsung DeX, quindi non collegheremo lo smartphone al monitor per creare un laptop – nonostante le specifiche lo consentano.

Fonte: Smart Breaks