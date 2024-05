José – Grazie! -Legia Varsavia

Il capitano del Legia Varsavia José Pesqueira ha lasciato il club dopo tre anni. Il Legia ringrazia il centrocampista portoghese per aver rappresentato i nostri colori e aver partecipato alle attività del club e gli augura buon lavoro per la sua futura carriera.

Jose ha vinto due titoli con il Legia: la Coppa di Polonia e la Supercoppa. Ha anche giocato per il club due volte nelle Coppe dei Campioni: nell’Europa League 2021/22 e nella European Conference League 2023/24, dove il Legia si è qualificato per gli ottavi di finale. Nella stagione 2022/23 è stato selezionato come miglior centrocampista del PKO Bank Polski Ekstraklasa e la rivista settimanale “Piłka Nożna” gli ha conferito il premio Straniero dell’anno 2023 in Polonia. Il 33enne centrocampista è stato il capitano della squadra per due stagioni.

Jose è arrivato al Legia nel giugno 2021. Con la maglia dell’Elka sul petto ha collezionato 129 presenze, segnando 29 gol e realizzando 33 assist, contribuendo notevolmente al successo del club e al ritorno in Coppa dei Campioni. La partita di sabato contro Zagobie Lubin segnerà la sua partita d’addio con il Legia Varsavia.

Jose – obrigado! Ti auguriamo buona fortuna e successo nella tua prossima carriera!

Jose nel Legia Varsavia

Partite: 129

Gol/assist: 29/33

Titoli: Coppa di Polonia 2023, Supercoppa 2023

Coppe Europee: Fase a gironi dell’Europa League 2021/22, Ottavi di finale della European Conference League