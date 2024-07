Mortal Kombat 1 come un altro personaggio. Ed Boon prepara i giocatori a molte novità e annuncia cambiamenti

I fan del gioco di combattimento cult possono essere sicuri che l’ultima versione sarà in sviluppo per molto tempo. Mortal Kombat 1 riceverà supporto per l’anno 2, ma prima dello spettacolo i giocatori conosceranno le abilità del prossimo combattente.

Mortal Kombat 1 ha debuttato con un ottimo gruppo di eroi, ma prima della premiere, Ed Boon e il suo team hanno annunciato il primo Kombat Pack: Omni-Man, Quan Chi, Peacemaker, Ermac e Homelander erano già inclusi nel gioco. L’ultimo combattente annunciato del gruppo è Takeda.

Altro testo sotto il video

Ed Boon sulla piattaforma X Sono stati pubblicati messaggi che lo confermano Takeda sarà giocabile nel fine settimana del 19 luglio all’EVO. Possiamo tranquillamente presumere che la sua presentazione completa avrà luogo in questo giorno.

I creatori utilizzeranno la versione Final Warrior del Kombat Pack 1 per fornire correzioni di bug e bilanciamento. Ad esempio, Nitara otterrà “alcuni potenziamenti importanti”, Li Mei riceverà un nuovo set e Scorpion riceverà un precedente potenziamento di teletrasporto. Lo studio migliorerà anche i giocatori di Kameo, grazie ai quali Frost e Scorpion riceveranno nuove mosse, e Sektor e Cyraz riceveranno potenziamenti per missili e bombe.

Ed Boon ha annunciato che ci saranno molti cambiamenti simili e riceveremo molti più dettagli la prossima settimana.

Il padre della serie Mortal Kombat ha anche condiviso importanti dettagli sul futuro di Mortal Kombat 1 – Ci sarà una dimostrazione completa di supporto per l’anno 2 al Comic-Con di San Diego (26 luglio).

I giocatori possono fare affidamento sul primo trailer del Kombat Pack 2, anche se vale la pena notare che secondo alcune indiscrezioni, i seguenti personaggi saranno inclusi nella produzione: Noob Saibot, Sektor, Cyrax, T-1000 (Terminator), Ghostface (Screamer) e Conan il Barbaro.