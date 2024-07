Superbet si unisce agli sponsor di Wisła Kraków

Superbet si unisce al gruppo di sponsorizzazione della White Star e diventa così il bookmaker ufficiale del Wisła Kraków, il cui logo apparirà sul retro della maglia della prima squadra. Il contratto è firmato fino al 2027. Grazie all’approccio non convenzionale e pro-fan alla sponsorizzazione, l’intera comunità del club potrà godere delle numerose attrazioni derivanti da questa collaborazione. Registrando un account presso un bookmaker con il codice designato “JAZDA”, i tifosi potranno sostenere il settore giovanile del club.



Jaroslaw Krolewski, presidente del Wisła Kraków, ha annunciato la collaborazione: “Questo sarà il contratto più alto nella storia del club per la parte della maglia sotto il numero, il cui valore supererà i ricavi dello sponsor principale. 2019 nell’Ekstraklasa, si trova sulla parte anteriore della maglia. Restate sintonizzati. “I prossimi giorni saranno interessanti”.

Oggi possiamo rivelare che stava valutando la possibilità di assumere uno sponsor ufficiale – il marchio Superbet, secondo classificato nel mercato delle scommesse online in Polonia. La società di scommesse fa parte del gruppo globale Superbet e allo stesso tempo è vincitrice del premio Miglior Sponsor sportivo dell’anno 2023, che è stato consegnato durante la cerimonia “Sport Biznes Polska”. Le attività di sponsorizzazione nel mercato polacco sono state apprezzate anche dagli esperti di marketing internazionale, che hanno recentemente nominato Superbet Polska per il prestigioso EGR Marketing&Innovations Award. Lo sponsor ufficiale della White Star può vantare premi ai BOOKMAKING AWARDS 2021, 2022 e 2023 nelle categorie Miglior Bookmaker, Miglior Mobile App, Miglior Live Show, Miglior Football Show, Miglior Marketing e User Awards, per un totale di 61. Le persone nell’ultima edizione del sondaggio% hanno scelto Superbet come il miglior bookmaker in Polonia.

“Il ruolo di sponsor ufficiale di un club come il Wisła Kraków è per noi un grande orgoglio e una responsabilità. In termini di forza comunitaria e prestigio nel calcio polacco, Biała Gwiazda è senza dubbio uno dei club più grandi del nostro Paese collaborazione come una delle più importanti per il nostro marchio e lo consideriamo a lungo termine, da qui la decisione di concludere un accordo valido almeno fino al 2027. Non abbiamo dubbi che oggi siamo diventati sponsor di uno dei club più importanti nel nostro calcio, e non abbiamo dubbi che il club tornerà presto al posto che gli spetta. Per far parte di questo percorso e, insieme ai tifosi, scrivere una nuova e meravigliosa storia per il marchio Wisła Kraków”, ha sottolineato Superbet Polska Direttore generale Łukasz Seweryniak.

“Siamo lieti che Superbet sia entrato a far parte del gruppo di sponsorizzazione White Star. Questo è per noi un grande supporto e incentivo a continuare a lavorare. Grazie alla collaborazione, possiamo fissare obiettivi sportivi e di sviluppo ancora più ambiziosi. In particolare, sono molto felice con il fatto che Wisła ha acquisito uno sponsor per questa talentuosa squadra da Giovani Insieme sarà fantastico – conferma il presidente Jarosław Krolewski.

Insieme ai tifosi

La base dell’azione congiunta è il coinvolgimento dell’intera comunità nella cooperazione. Da un lato, il nuovo sponsor garantisce ai tifosi della White Star tanto divertimento durante le partite locali più interessanti. D’altra parte, consentirà ai tifosi di sostenere il settore giovanile del club. Oltre alla parte base dello stipendio, Visla potrà ricevere importanti fondi aggiuntivi per formare i giovani del settore giovanile, grazie alla partecipazione dei tifosi. La semplice registrazione utilizzando il codice “JAZDA” su Superbet significa un bonus accademia del 10% sul tuo primo deposito. Ma questa non è la fine, perché lo sponsor donerà alle casse del club anche l’1% dei profitti annuali di questi conti.

“Insieme ai tifosi lavoreremo per un futuro brillante del club, e questo sarà garantito dal fatto che il settore giovanile del Wisła Kraków ha migliaia di tifosi in tutta la Polonia, quindi da oggi acquisirà anche migliaia di nuovi sponsor”. spiega Łukasz Seweryniak. “Considerata la forza dei nostri marchi, questa è una combinazione naturale. Superbet e Wisła Kraków guardano solo in alto, puntando molto in alto.

Stabilire una collaborazione con Superbet è motivo di orgoglio per il nostro club. Grazie per la tua fiducia. Insieme siamo fantastici!

***

Sorprendente

Il Gruppo Superbet è un operatore globale del settore dei libri e dei giochi online caratterizzato da elevate dinamiche di crescita e rapido sviluppo. A livello globale, il gruppo impiega più di 5.000 persone e gestisce attività di bookmaking in Romania, Polonia, Brasile, Belgio e Serbia. È presente sul mercato polacco dal 2018 come marchio Superbet. Dal 2020 offre scommesse online nell’applicazione mobile e sul sito superbet.pl. Alla fine del 2023, Superbet deteneva circa il 22% della quota di mercato delle scommesse online in Polonia ed era la seconda più grande società di scommesse online nel nostro paese.

Cosa spinge i giocatori a scegliere Superbet? Promozioni permanenti come Superprzewaga o Superbonus fanno sì che semplicemente non sia redditizio per i giocatori giocare altrove, e premi interessanti nei giochi gratuiti, tra cui: Supergame e Superspin attirano anche coloro che cercano altre modalità di intrattenimento sportivo per divertirsi insieme. Se aggiungi la pluripremiata app dove puoi guardare le partite in diretta, seguire le statistiche o visualizzare i coupon di altri giocatori, grazie alla piattaforma di social gaming Supersocial, la forte posizione di Superbet nel mercato polacco è completamente comprensibile.

Superbet supporta dinamicamente gli sport polacchi sin dall’inizio delle sue operazioni nel nostro mercato. Dal 1 luglio 2023 è diventato sponsor strategico del Lech Poznań e della sua Accademia. Si tratta di uno dei più grandi accordi di partnership nel calcio polacco per club e il primo nel suo genere. Nell’Ekstraklasa sponsorizza anche il Górnik Zabrze e, nei campionati inferiori, Wisła Kraków, GKS Tychy e Stal Stalowa Wola. Il bookmaker è anche sponsor della squadra nazionale polacca di salto con gli sci, del più grande torneo di scacchi – Superbet Rapid&Blitz – e di freccette – Superbet Polonia Darts Masters.