Ore cruciali nel caso di Jacob Kuyor. Un partecipante alla Champions League arriva con un’offerta

Il futuro di Jacob Kuyor dovrebbe essere deciso presto. Per lui il Bologna dovrebbe fare un’offerta nelle prossime ore. Gianluca Di Marzio ha detto che l’Arsenal prenderà la sua decisione dopo la partita di sabato contro l’Aston Villa.

Jacob Kuyor non è riuscito a entrare nella formazione titolare dell’Arsenal. Ci sono stati momenti in cui sembrava che Mikel Arteta si fidasse di più di lui, ma alla fine ciò non è accaduto. La fine della campagna avrebbe potuto essere particolarmente frustrante per il 24enne. Poi l’allenatore spagnolo lo ha completamente escluso dalla formazione titolare.

La mancanza di prospettive di recitazione regolari ha portato il principale attore polacco a iniziare a pensare a un trasferimento. Nelle ultime settimane ha già accostato diversi club, tra cui Crystal Palace, Milan, Atalanta e Juventus. Sembra però che i dettagli arriveranno da Bologna.

Come ha confermato Gianluca Di Marzio, le prossime ore saranno decisive. Se Keiyur non sarà tra i convocati per la sfida contro l’Aston Villa, sarà un chiaro segnale che i Gunners contano sulla rottura.

Dopo la partita di sabato, lo Stadio Renato Dall’Ara ha intenzione di sferrare un “attacco decisivo”, proponendo un prestito con riscatto. Al momento non è noto se il secondo classificato inglese sia interessato a una formula del genere.

Le trattative saranno molto agevolate dal fatto che entrambi i club restano in buoni rapporti. Non molto tempo fa i loro rappresentanti si sono riuniti allo stesso tavolo per trattare la cessione di Riccardo Calafiore. Come sappiamo, l’italiano alla fine è arrivato all’Emirates Stadium per oltre 40 milioni di euro.

Il Bologna ha registrato una stagione storica nella quale ha raggiunto il quinto posto in classifica. La squadra gareggerà in Champions League, che richiede una squadra forte.