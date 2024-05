Sparato dall’ex capo della sicurezza Robert Fico: l’ufficiale della sicurezza deve prendere lui stesso i proiettili

Mercoledì nella città di Handlova c’è stato un attacco contro il primo ministro slovacco Robert Fico.

Un uomo di 71 anni gli ha sparato cinque volte. Tre proiettili hanno colpito l’addome e il braccio di Robert Fico e due hanno mancato il bersaglio. L’autore del reato è stato immediatamente arrestato e il Primo Ministro è stato portato in ospedale

— Ho molte riserve sull’operato degli agenti di sicurezza del primo ministro slovacco. Lì sono state violate tutte le procedure e le norme di sicurezza – conferma il generale Andrzej Pawlikowski in un’intervista a Onet

—L’altra cosa è che i politici non seguono gli ordini di sicurezza. E da uno di loro, quando si è diffuso il sospetto che nell’edificio in cui alloggiava fosse stato piazzato un ordigno esplosivo, ho sentito: “Perché dovrei scappare? Non mostrerò debolezza”, ammette l’ex capo della sicurezza ufficio.

Informazioni più importanti possono essere trovate sulla home page di Onet

Robert Fico è stato ucciso mercoledì nella città di Handelova, nell’ovest del paese, dove stava tenendo una riunione del governo fuori dal paese. Secondo testimoni oculari, il primo ministro slovacco è uscito dal centro comunitario dove si svolgeva l’incontro e ha salutato la gente. Secondo le informazioni del sito Actuality, ad aspettare il politico c’erano solo poche persone.

Foto di Robert Fico, ex capo dell’Ufficio Sicurezza: Ci sono stati molti errori

Nessuno di loro ha fischiato o scandito slogan antigovernativi. Solo un uomo portava un cartello contro il governo. Ad un certo punto sono stati sparati dei colpi. Quando il Primo Ministro è caduto, gli agenti di sicurezza lo hanno raccolto da terra e lo hanno portato sull’auto con cui se ne sono andati. Il politico è stato portato in ospedale. L’autore del reato, 71 anni, è stato immediatamente arrestato.

Controlla anche: Assassinio di Roberto Fico. Cosa cambierà nel funzionamento dei servizi polacchi. Abbiamo un commento SOP

Lo svolgimento dell’attacco stesso e il comportamento delle forze di sicurezza prima, dopo e durante lo stesso sollevano molte controversie. Abbiamo chiesto al generale Andrzej Pawlikowski la sua opinione su questo argomento. L’ex capo dell’Ufficio di sicurezza, esperto di sicurezza e vicedirettore dell’Istituto per gli studi strategici dell’Amministrazione della sicurezza nazionale dell’Accademia di studi bellici valuta in modo molto critico le attività di sicurezza.

Continua l’articolo sotto il video



—Sulla base delle registrazioni attualmente disponibili, penso che ci fossero molti errori lì. Questo sarà probabilmente oggetto di indagine da parte dei servizi investigativi slovacchi ed europei. In definitiva si tratta di un attacco al Primo Ministro di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. È anche probabile che verranno esaminate le motivazioni dell’autore del reato, siano esse private o politiche, ma anche in termini di riferimenti alle attività dei servizi esteri nell’attuale situazione geopolitica, alla luce delle azioni militari della Federazione Russa in Ucraina – spiega Andrei Pawlikowski.

— Ho molte riserve sull’operato degli agenti di sicurezza del primo ministro slovacco. Lì sono state violate tutte le procedure e le norme di sicurezza per la protezione personale. Ammetto che apprezzo i servizi slovacchi e sono rimasto molto sorpreso dal fatto che si sia verificata una situazione del genere. Naturalmente bisogna ricordare che in un luogo pubblico è impossibile garantire la sicurezza al 100%. Aggiunge che questo è esattamente lo scopo per cui i servizi sono stati creati e che hanno il potere, le risorse e vari strumenti per garantire che vengano forniti alle persone con protezione costituzionale e legale nella massima misura possibile.

Assassinio di Roberto Fico. “La reazione degli agenti è arrivata troppo tardi”.

Chiedi quali errori specifici sono stati commessi. – Non so se i rapporti del Primo Ministro con questo gruppo di persone siano stati pianificati in anticipo o se si sia trattato di una decisione spontanea. Tuttavia, a prescindere da ciò, gli agenti devono rimanere particolarmente vigili, soprattutto se l’area non è stata precedentemente messa in sicurezza e posta sotto sorveglianza. Sì, si sono avvicinati alle transenne dietro le quali c’era un gruppo di persone. Ma nel momento in cui il Primo Ministro si è avvicinato alla persona stringendogli la mano, uno o due ufficiali avrebbero dovuto iniziare a osservarlo. Fate attenzione alle sue mani e al suo comportamento e se vedete una situazione allarmante procedete con il cosiddetto “eliminazione della minaccia” e la copertura della persona protetta con il suo corpo – conferma l’ex capo dell’Ufficio di sicurezza.

– Sì, si sono avvicinati ai posti di blocco, ma l’errore è stato che hanno trattato la questione come una questione di routine. I maestri chiaramente non si aspettavano che si verificasse una situazione così pericolosa in questo luogo. Si vedeva che cercavano ovunque invece di sorvegliare i loro settori. Se l’aggressore avesse urlato contro il Primo Ministro menzionando il suo nome, e così fosse, la risposta dovrebbe essere immediata. Quando viene visto estrarre qualcosa e si scopre che si tratta di un’arma, il capo della sicurezza o un altro ufficiale copre la persona protetta e questa riceve uno o due proiettili. Sottolinea che di solito indossa un giubbotto antiproiettile.

Il nostro interlocutore sottolinea che il resto deve sopraffare l’attaccante, ma anche imbracciare immediatamente le sue armi. – Un secondo e mezzo di ricarica e l’attaccante viene eliminato. Qui la reazione degli agenti è stata troppo tardiva, perché in primo luogo non avrebbero dovuto esserci spari e, se ciò fosse avvenuto, non avrebbero dovuto colpire il Primo Ministro, ma al massimo – come ho detto – uno degli uomini della sicurezza.

– Questa reazione ritardata non si sarebbe potuta verificare se i padroni avessero presidiato i loro settori e, secondo la procedura, avessero fatto ciò che veniva loro chiesto di fare: guardare, essere vicini al Primo Ministro, guardare le mani della gente e della folla , e assicurarsi che ciò sia stato fatto da agenti segreti presenti da qualche parte dietro le persone che si avvicinavano al Primo Ministro. Nel frattempo nel sistema di sicurezza regnava un gran caos, racconta Andrzej Pawlikowski.

Assassinio di Roberto Fico. I politici non sempre ascoltano gli agenti di sicurezza

Sottolinea che dovremmo anche ricordare che in una situazione del genere potrebbero esserci più aggressori. Perché se uno fallisce, l’altro potrebbe essere attaccato da un lato diverso.

— Bisogna anche tenere conto del fatto che il proiettile può essere sparato da un cecchino situato in un luogo completamente diverso. Questo è il motivo per cui gli ufficiali devono proteggere il Primo Ministro con i loro corpi. Qui la maggior parte di loro ha aggredito l’autore del reato, mentre altri hanno coperto la persona protetta dopo l’accaduto. Successivamente hanno evacuato il Primo Ministro nella sua macchina saltandogli intorno. Beh, non sembrava molto bello. Il lavoro era caotico. “Ho avuto l’impressione che a farlo fossero uomini che erano appena entrati in servizio e non avevano ancora ricevuto una formazione adeguata”, dice l’ex capo del servizio di sicurezza.

C’è ancora una questione da affrontare, ovvero il rapporto tra persona protetta e personale di sicurezza. Succede spesso, soprattutto tra i politici, non solo slovacchi, ma anche polacchi e di altri paesi, che non sempre ascoltino gli agenti di sicurezza quando si tratta del sistema di sicurezza o di possibili minacce. Di solito vogliono implementare alcune delle loro ipotesi e incontrare un pubblico quanto più vasto possibile per guadagnare qualche punto percentuale. In questo modo rischiano la salute e la vita, ammette l’esperto.

Pawlikowski ammette che durante la riforma dell’Ufficio per la protezione del governo, quando ne era ancora a capo, ha sviluppato un progetto di sistema legale che avrebbe dovuto regolare, tra le altre cose, proprio questa questione. Uno dei suoi punti era obbligare i politici ad ascoltare gli ordini del capo della sicurezza personale.

– Ho riscontrato molte situazioni in cui i politici non hanno seguito tali ordini. Non posso rivelare i loro nomi, ma ad esempio ho sentito da uno di loro, quando c’era il sospetto che fosse stato piazzato un ordigno esplosivo nell’edificio dove alloggiava: “Perché dovrei scappare, non mostrerò debolezza”. Allo stesso tempo, la questione non è se ha paura o meno, ma ci sono delle procedure da seguire in caso di minaccia, sottolinea.

“Il Papa ha deciso anche di cambiare la rotta precedentemente stabilita”.

L’ex capo dell’Ufficio di sicurezza afferma che, ad esempio, in Israele o negli Stati Uniti d’America, i politici non discutono i loro ordini di sicurezza e non li obbediscono. In Polonia è molto diverso.

– Una persona del genere dovrebbe rendersi conto che quando assume un incarico importante, non è come una cerva famosa, ma un organismo eletto dalla nazione polacca per ricoprire una determinata posizione. Allo stesso tempo, a volte capita che una persona del genere scriva una domanda per rinunciare alla protezione per il fine settimana perché vuole andare da qualche parte con la sua famiglia. No, questo non può essere il caso se si ricopre una posizione importante nello Stato, sottolinea Pawlikowski.

— Accade spesso che i politici o altri dignitari ignorino completamente queste procedure e, ad esempio, informino gli ufficiali che stiamo per partire per questo o quel posto. Allo stesso tempo, il personale di sicurezza deve controllarli preventivamente da diverse angolazioni, e questo richiede tempo. Aggiunge che non possiamo andare spontaneamente a visitare un’altra struttura o città, anche se la sicurezza non sapeva in anticipo nulla di questi piani.

– Inoltre, non si tratta solo di politici, perché anche lo stesso Santo Padre, Papa Francesco, durante la sua visita in Polonia nel 2016, ha deciso di cambiare il percorso precedentemente stabilito e di andare lui stesso da qualche parte. Non c’era modo di convincerlo a non farlo. Anche le pressioni e le richieste di altro clero o della sicurezza vaticana non sono servite. “Ora giriamo a destra”, disse, e l’autista ascoltò. La metà del problema fu quando salì sulla “Papamobile” antiproiettile e non sulla Volkswagen Polo, perché era quella che guidava anche lui. Allo stesso tempo, quando si verifica una tragedia, il pubblico ministero non chiederà chi ha preso specificamente questa decisione, ma la sicurezza sarà accusata di inadeguatezza, dice l’esperto.

Ci chiediamo se anche i servizi polacchi debbano trarre delle conclusioni dall’attentato in Slovacchia. – naturalmente. L’unico grosso problema è che se ne parla da un evento all’altro. Non molto tempo fa c’è stato un attacco al presidente di Danzica. C’è stato anche molto rumore per due o tre settimane, poi tutto è tornato ed è rimasto uguale. Mi auguro tuttavia che ora sia il SOP che istituzioni come l’Homeland Security Agency traggano le conclusioni adeguate – riassume Andrzej Pawlicki.