Impatto’24. Michelle Obama: Il colore della mia pelle era odiato

Michelle Obama, madre di due figlie, Malia e Natasha, ha sottolineato l’importanza di sostenere l’istruzione delle ragazze. – I bambini non hanno bisogno di molto. Hanno bisogno di un eroe, a volte di un’immagine, di una possibilità, ha detto l’ex first lady. Nel suo discorso ha lanciato un appello al pubblico affinché sostenga i bambini, soprattutto le ragazze, che mancano di interesse da parte degli adulti.

Continuazione del materiale sotto il video



Durante la conversazione, Obama ha anche menzionato le sue esperienze quando suo marito, Barack Obama, era presidente. – Il colore della mia pelle era odiato. Sono stato ridicolizzato per aver indossato una maglietta corta e aver mostrato le mie spalle in Campidoglio. Eravamo neri in America. Tutto questo ci è successo – lei disse.

Nonostante le circostanze che ha vissuto come First Lady, ha ammesso che questa volta l’ha cambiata in meglio. – Ho visto il buon carattere delle persone e ciò che c’era di meglio tra loro. Angeli migliori, ha detto, come ha detto Barack.

Michelle Obama all’IMPACT’24. “Ho visto angeli migliori”

Michelle Obama ha affrontato anche l’attuale clima politico, richiamando l’attenzione sulle divisioni, sulla paura e sull’odio. – Il mio messaggio è lottare contro questa paura, resistere ai leader che vogliono condurci lungo questo sentiero oscuro. Ha detto ai suoi ascoltatori di stare attenti.

Tra i progetti più importanti che sta realizzando attualmente c’è la costruzione dell’Obama Presidential Center a Chicago. Un “faro di speranza” per i bambini, li aiuta a scoprire il loro potenziale. Il valore dell’investimento è stimato in un miliardo di dollari, e l’apertura è prevista per il 2026.

L’ex first lady ha parlato anche dell’azienda alimentare che ha fondato insieme al marito. L’azienda prevede di produrre snack e bevande per bambini a basso contenuto di zucchero, proseguendo la lotta contro gli stili di vita sani e l’obesità tra bambini e adolescenti, che ha guidato come First Lady.

Al termine del suo intervento al Congresso Impact’24, Michelle Obama si è rivolta direttamente alle donne, incoraggiandole a scoprire la propria unicità e ad apprezzare il proprio valore. – Dobbiamo esprimere la nostra femminilità in tutto ciò che facciamo, e farlo con coraggio e orgoglio. Non importa cosa pensano gli altri. Gli uomini hanno paura di questo potere, ha detto.