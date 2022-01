“L’attuale politica della Germania di aiutare l’Ucraina e rifiutarsi di aderire alla NATO infastidisce la Russia, la Russia orientale (Germania dell’Est) e la Nuova Democrazia (Hitler), e la Germania sta usando il suo tempo per se stessa. -Wolski ha scritto sui social media.

L’eurodeputato ha affermato la posizione del governo a Berlino. quando L’Ucraina è minacciata dall’invasione russa, la Germania – a differenza della maggior parte dei paesi NATO – rifiuta di aiutare Kiev sotto forma di forniture di armi, adducendo “considerazioni storiche”. Inoltre, non hanno permesso all’Estonia di inviare vecchi obici tedeschi in Ucraina.

La Germania invia il casco all’Ucraina

Lo ha annunciato mercoledì il ministero della Difesa tedesco 5.000 elmetti militari spediti in Ucraina. La decisione è stata presa da Kristin Lambrecht, capo del ministero della Difesa nazionale tedesco.

Secondo l’International Peace Research Institute (SIPRI) di Stoccolma, la Germania è uno dei principali produttori ed esportatori di armi al mondo. Spediscono anche in paesi come la Corea del Sud, l’Algeria e l’Egitto.

In un’intervista con DoRzeczy.pl, la dott.ssa Agnieszka Breig, politologa della Nicholas Copernicus University di Toronto, ha dichiarato: “Germania Attraverso la loro coalizione, sono un anello debole nella situazione attuale e non sono stati in grado di stabilizzare la loro posizione con la Russia. “Tutto dipende dal fatto che la Germania sia pronta ad accettare qualsiasi forma di aggressione russa contro l’Ucraina”, ha spiegato.

