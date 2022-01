Conflitto Russia-Ucraina. Il Cremlino si vendica contro la NATO e gli Stati Uniti

Le principali richieste della Russia per garanzie di sicurezza non sono state ascoltate da Washington, ha affermato un portavoce del Cremlino, citando le risposte alle richieste russe inviate il giorno prima da Stati Uniti e NATO. Dmitry Peskov, secondo Mosca, ha sottolineato che c’è ancora spazio per un dialogo continuo con gli Stati Uniti. Il diplomatico russo Sergei Lavrov ha annunciato che il presidente Vladimir Putin deciderà i prossimi passi della Russia.

Le richieste della Russia, spesso indicate come “proposte” di Mosca, riguardano garanzie di sicurezza. Pagina russa, incl. Le richieste degli Stati Uniti e dell’Occidente forniscono garanzie legali che la NATO non dovrebbe essere estesa all’Est, in particolare all’Ucraina, e che le infrastrutture dell’Alleanza Nord atlantica non dovrebbero essere ritirate dallo stato prima del 1997. Mosca accusa gli Stati Uniti di “battersi per la supremazia” e di creare minacce. Solo la sicurezza europea e la sua sicurezza.

Le richieste avanzate a dicembre erano legate al deterioramento della situazione in Ucraina. Mosca ha una popolazione di 100.000 abitanti. Ha accusato Kiev di “risolvere con la forza” il conflitto al confine con i suoi vicini e il Donbass. Allo stesso tempo, le truppe russe vengono rimandate in Bielorussia prima di manovre non annunciate vicino al confine ucraino. La Russia ha anche lanciato manovre navali nel Baltico, nel Barents e nel Mar Nero.

Russia: richieste chiave ignorate

Risposte nE le richieste russe sono state consegnate da Washington Di mercoledì. Giovedì, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha commentato che, sebbene ci sia ancora spazio per i colloqui con gli Stati Uniti, le principali richieste della Russia non sono state prese in considerazione. Il funzionario di Mosca ha descritto l’escalation delle tensioni in Europa come una sorta di Guerra Fredda, dicendo che Mosca aveva bisogno di tempo per esaminare attentamente le risposte.

Peskov ha sottolineato che il mantenimento del dialogo è nell’interesse di Mosca e Washington. Ha notato, tuttavia, che le dichiarazioni degli Stati Uniti e della NATO secondo cui le principali richieste della Russia erano inaccettabili non erano di buon auspicio.

Truppe russe al confine con l’Ucrainatvn24.pl

– Quanto al contenuto del documento, c’è una reazione che fa credere all’inizio di una conversazione seria, ma negli argomenti secondari. Sergei Lavrov, capo della diplomazia russa, è stato citato dall’agenzia Interfax per aver affermato che non c’era una risposta positiva alla nostra domanda chiave in questo documento. Come ha spiegato, si trattava della posizione della Russia di non consentire alla NATO di espandersi più a est e di mantenere armi offensive che rappresentano una minaccia per il confine russo.

Vladimir Putin ha affermato che il ministero degli Esteri, insieme ad altri ministeri, ha esaminato la risposta degli Stati Uniti e della NATO a Mosca, aggiungendo che “ulteriori azioni sarebbero state decise dal presidente della Russia”. Suggerimenti.

Gli Stati Uniti rispondono alle richieste della Russia

Mercoledì, durante una conferenza stampa, il Segretario di Stato Anthony Blingen ha riassunto il contenuto della risposta scritta alla bozza di accordi annunciata pubblicamente dalla Russia con gli Stati Uniti e la NATO. “Nel documento che abbiamo fornito, abbiamo le nostre proposte per gli Stati Uniti e le preoccupazioni dei nostri alleati sulle azioni della Russia che minano la sicurezza, una valutazione pratica e politica delle preoccupazioni sollevate dalla Russia e aree in cui è possibile trovare un linguaggio comune”, Egli ha detto. sbattere le palpebre.

Il diplomatico ha affermato che gli Stati Uniti hanno chiarito alla Russia che non avrebbero rinunciato a principi di base come la protezione della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina e il diritto degli stati di scegliere i propri alleati. Ha sottolineato che la lettera era un segnale di un’indagine antitrust formale sulla porta aperta della NATO e che lui e altri funzionari statunitensi avevano pubblicamente dichiarato nel documento di aver consultato gli alleati degli Stati Uniti.

Blinken: La NATO presenterà a Mosca il proprio rapporto sulla sicurezza congiunta in Europa Reuters

Parlando delle proposte statunitensi per un ulteriore dialogo con la Russia, Blinken ha sottolineato la “possibilità di trasparenza reciproca per quanto riguarda il dispiegamento di truppe in Ucraina”, nonché esercitazioni militari in Europa e controllo missilistico nel continente. Ha inoltre indicato un accordo volto ad estendere il nuovo accordo START sulle armi nucleari. “La palla è dalla parte della Russia”, ha annunciato il segretario di Stato americano.

Mentre gli Stati Uniti si muovono per rafforzare le capacità di difesa dell’Ucraina, inasprire le sanzioni durante l’invasione russa e rafforzare le forze della NATO, attendo con impazienza ulteriori discussioni con il suo inviato russo, Sergei Lavrov, sulla risposta degli Stati Uniti. Il diplomatico ha anche annunciato ulteriore assistenza economica all’Ucraina poiché l’economia ucraina soffre di incertezza e minaccia di guerra. Ha anche suggerito di prevedere presto ulteriori decisioni sul rafforzamento della parte orientale della NATO.