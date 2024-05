Si sono concluse le discussioni conclusive nel processo di impeachment di Donald Trump

In discorsi durati quasi tutta la giornata, le due parti hanno riassunto le loro tesi e le prove a loro sostegno. Todd Blanche, in qualità di primo avvocato di Trump, ha affermato che il suo cliente era innocente delle accuse, nel senso che prima delle elezioni del 2016 aveva cercato di nascondere il pagamento in cambio del silenzio dell’attrice porno Stormy Daniels sulla loro presunta relazione. Trump è stato accusato di aver fornito la somma a Daniels come spese legali per il suo allora avvocato e “scopritore” Michael Cohen, che ha organizzato gli accordi.

L’avvocato di Trump, Blanche, ha affermato che Cohen, che ha già scontato una pena detentiva in un caso che coinvolge, tra le altre cose, lo stesso caso, è un bugiardo seriale e gli assegni scritti a lui erano in realtà pagamenti per i suoi servizi.

Il caso Donald Trump. La difesa e l’accusa hanno concluso le loro argomentazioni conclusive

-È venuto qui alzando la mano destra e ha mentito più volte a ciascuno di voi. “Non puoi mandare qualcuno in prigione, e non puoi condannare qualcuno sulla base delle parole di Michael Cohen”, ha detto Blanche. Come riportato dalla CNN, l’avvocato difensore di Trump è stato rimproverato per questo dal giudice, che ha visto la menzione del carcere come un tentativo di ottenere simpatia per l’ex presidente (anche se condannato, Trump quasi certamente non riceverebbe il carcere).

Blanche ha anche affermato che Cohen ha pagato 130.000 PLN su sua iniziativa. fessura. Daniels blocca la pubblicazione della sua storia sul fatto di aver fatto sesso con Trump prima delle elezioni. Daniels ha descritto la storia stessa come inventata e l’ha accusata di aver tentato di estorcere denaro a Trump. L’attrice porno si è offerta volontaria di raccontare alla stampa il suo incontro con Trump, poco dopo che è trapelata una registrazione dietro le quinte del programma televisivo “Access Hollywood” durante la campagna, in cui Trump si vantava di aver aggredito sessualmente le donne, dicendo che quando “tu sei una stella, te lo permettono.” “.

Joshua Steinglass, un rappresentante dell’ufficio del procuratore distrettuale di New York, ha descritto l’occultamento dei pagamenti a Daniels come parte degli sforzi illegali di Trump per influenzare le elezioni del 2016 e aggirare le leggi sul finanziamento della campagna elettorale. Oltre a Daniels, anche la modella Karen McDougal e uno dei portieri della Trump Tower, Dino Sagodin, furono pagati per storie di “omicidio” sfavorevoli a Trump – attraverso Cohen e l’allora editore del National Enquirer David Pecker. Il pubblico ministero ha anche presentato prove del fatto che Trump stava attentamente tutelando i suoi interessi e doveva essere stato personalmente coinvolto nell’insabbiamento.

Donald Trump in tribunale. Sono state pronunciate le parole conclusive

Durante il processo, durato più di un mese e svoltosi senza telecamere, hanno testimoniato tra gli altri: Stormy Daniels – che ha descritto dettagliatamente la sua relazione con Trump – nonché Michael Cohen e David Pecker. Mercoledì alle 10 ora locale, i giurati si incontreranno per iniziare a deliberare sul verdetto, che potrebbe avvenire più tardi quel giorno. Se non riusciranno a raggiungere un accordo per condannare o assolvere Trump, il processo sarà annullato.

Trump deve affrontare un totale di 34 accuse relative alla falsificazione di documenti aziendali. La pena è fino a un anno di reclusione, ma secondo CBS News, coloro che sono condannati in casi simili raramente ricevono pene detentive. Se la giuria riterrà Trump colpevole, il giudice incaricato del caso, Juan Merchan – che Trump ha ripetutamente accusato fin dall’inizio di parzialità e di appartenenza all'”estrema sinistra” – avrà ampio margine di manovra per quanto riguarda l’eventuale punizione . .

Il processo di New York è uno dei quattro in cui i pubblici ministeri hanno presentato accuse penali contro di lui. Tuttavia, probabilmente saranno le uniche elezioni che si concluderanno prima delle elezioni di novembre. Se Trump vince, potrà ordinare l’archiviazione delle accuse contro di lui nei casi riguardanti la detenzione illegale di documenti segreti e il tentativo di rimanere illegalmente al potere. Tuttavia, dovrà ancora affrontare le accuse da parte dell’ufficio del procuratore generale della Georgia, che lo ha accusato di guidare un gruppo criminale che mira a rimanere al potere nonostante la sua sconfitta alle elezioni del 2020.