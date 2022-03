Scienziati: il latte può peggiorare i sintomi della sclerosi multipla

Un nuovo studio mostra che le persone con sclerosi multipla dovrebbero considerare di eliminare il latte vaccino dalla loro dieta. Gli esperti suggeriscono che le proteine ​​nel latte possono causare una reazione autoimmune che danneggia il sistema nervoso.

Nella sclerosi multipla (SM), il sistema immunitario del corpo distrugge la guaina mielinica nei nervi. I sintomi vanno da disturbi sensoriali, come formicolio o intorpidimento, a problemi di vista, a disturbi del movimento. In casi estremi, i pazienti hanno bisogno di una sedia a rotelle.

I topi hanno risposto con sintomi di sclerosi multipla

Come hanno spiegato gli scienziati dell’ospedale universitario di Bonn in Germania, durante la loro ricerca, anche la guaina delle fibre nervose isolanti è stata danneggiata nei topi, il che potrebbe essere correlato alla somministrazione di una proteina presente nel latte: la caseina.

La ricerca è stata ispirata dai detti dei pazienti con sclerosi multipla. “Sentiamo costantemente da persone con sclerosi multipla che si sentono peggio quando mangiano latte, formaggio o yogurt”, ha spiegato la professoressa di neuroanatomia Stephanie Korten dell’Istituto di anatomia dell’ospedale universitario di Bonn. “Abbiamo iniettato nei topi proteine ​​​​diverse dal latte di mucca per vedere se c’era un componente a cui rispondevano con i sintomi”, ha detto.

Quando gli scienziati hanno somministrato agli animali la caseina, un componente del latte vaccino, insieme a un agente che ne potenzia gli effetti, i topi hanno sviluppato disturbi nervosi. La microscopia elettronica ha mostrato danni allo strato mielinico attorno alle fibre nervose. Questa sostanza lipidica funge da isolante elettrico, oltre ad accelerare notevolmente la conduzione degli stimoli.

– Sospettavamo che la causa fosse una risposta immunitaria insufficiente, simile a quella osservata nei pazienti con sclerosi multipla, ha spiegato Ritika Chondr, una studentessa di dottorato nel gruppo di ricerca del professore. Corteggia. READ La nuova mappa del cielo notturno rivela 4,4 milioni di galassie e altri oggetti spaziali

Una tale reazione incrociata può verificarsi quando due molecole sono molto simili, almeno in parte. Una specie di sistema immunitario li confonde. “Abbiamo confrontato la caseina con diverse molecole importanti nella produzione di mielina”, ha osservato Chonder. Durante questo processo, ci siamo imbattuti in una proteina chiamata MAG. In un certo senso, ha spiegato, sembra molto simile alla caseina, tanto che gli anticorpi della caseina erano attivi anche contro il MAG negli animali da laboratorio. Ciò significa che nei topi trattati con caseina, la difesa dell’organismo era diretta anche contro MAG, destabilizzando la mielina.

“Questo sottogruppo dovrebbe astenersi dal latte, dallo yogurt o dalla ricotta”.

In che misura possono essere trasmessi i risultati per le persone con sclerosi multipla? Per rispondere a questa domanda, gli scienziati hanno aggiunto al tessuto cerebrale umano anticorpi alla caseina derivati ​​dai topi. Si scopre che questi anticorpi si accumulano nelle cellule responsabili della produzione di mielina nel cervello.

Alcuni globuli bianchi, i linfociti B, sono responsabili della produzione di anticorpi e lo studio ha dimostrato che i linfociti B nel sangue delle persone con sclerosi multipla reagiscono in modo particolarmente forte alla caseina. Una volta che mangi latticini freschi, il tuo sistema immunitario produce molti anticorpi alla caseina. A causa della loro reattività crociata con MAG, questi anticorpi danneggiano anche la guaina mielinica attorno alle fibre nervose.

Questo è vero per i pazienti con sclerosi multipla che sono allergici alla caseina del latte vaccino. “Stiamo attualmente sviluppando un autotest che consentirà alle persone colpite di verificare di avere gli anticorpi corretti”, ha affermato Courten. “Almeno questo sottogruppo non dovrebbe mangiare latte, yogurt o formaggio”, ha aggiunto. READ Un anno dopo l'atterraggio su Marte, il persistente rover ha in mente un nuovo intrigante obiettivo.

Il latte vaccino probabilmente aumenta il rischio di SM anche nelle persone sane, poiché la caseina può anche causare reazioni allergiche. In teoria, quando si verifica questo tipo di reazione immunitaria, può verificarsi una reattività crociata con la mielina. Ma, come sottolinea il professor Kürten, ciò non significa che la sensibilità alla caseina porti sempre allo sviluppo della SM. Ciò richiederà probabilmente altri fattori di rischio. La relazione in sé, tuttavia, è preoccupante. Come sottolinea l’autore dello studio, l’incidenza della SM aumenta nelle popolazioni in cui viene consumato molto latte vaccino.

Lo studio è stato pubblicato negli Atti della National Academy of Sciences.

Leggi anche: Allergia al latte vaccino “Questa non è una malattia normale, ma una malattia grave”