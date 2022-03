Pablo Toure è un giocatore del Barcellona ›FCBarca.com

Oggi abbiamo riferito che il talentuoso Pablo Toure è molto vicino al passaggio al Barcellona e che il club catalano è riuscito a finire il processo in serata.

nella comunicazione blaugrana Si legge che il Barcellona ha raggiunto un accordo con il Racing Santander in merito alla cessione di un importo fisso e variabile di 5 milioni di euro, che, a seconda dell’evoluzione del giocatore negli anni successivi, potrebbe regalare al venditore oltre 20 milioni. Toure firmerà il contratto entro il 30 giugno 2026, con una clausola rescissoria di 100 milioni di euro.

Il Barcellona ha annunciato che il 18enne terminerà la sua stagione nell’attuale club e si unirà al Barcellona B in estate. È possibile che trascorrerà la pre-stagione con la squadra di Xavi. Originario del Racing, Torre ha esordito nella prima squadra del club il 18 ottobre 2020. Nella competizione attuale gioca per la sua squadra alla Primera RFEF, dove ha segnato sei gol e sei assist in 21 partite. In totale, a livello adulto, ha giocato 48 partite, 10 gol e 12 assist. Di recente ha giocato regolarmente per la nazionale spagnola Under 19. Puoi leggere di più su di lui in questo articolo.

Nel suo messaggio al Tour, la gara ha augurato più successo e ha persino ringraziato il giocatore e i suoi parenti per questo durante il suo tempo nelle squadre Alunno me infantile Non ha ascoltato le offerte di altri club.