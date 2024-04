Sconfitta a Stoccarda e ora un altro duro colpo per la tua ripresa. È ufficiale, Rybakina ha eguagliato l'impresa

Non senza motivo Jelena Rybakina Si chiama pari “Incubo” e “Minaccia” Ti guarirò. Il polacco chiaramente non è a suo agio a giocare per il Kazakistan. I tennisti hanno avuto l'opportunità di affrontarsi sei volte, di cui Rybakina ha vinto quattro volte (Australian Open 2023, Indian Wells 2023, Roma 2023, Stoccarda 2024). Grazie alla recente vittoria in Germania si è qualificata per la finale del Porsche Tennis Grand Prix e non ha lasciato dubbi su Marta Kostyuk. L'ho battuta 6:2, 6:2. Ha così vinto la statuetta e il premio dello sponsor principale dell'evento.

La vittoria ha portato Rybakina molto vicino a Świątek Classifica gara WTA . Questo è un elenco dei punteggi dei giocatori in un dato anno solare. Infine, gli otto giocatori con il punteggio più alto si qualificheranno per le finali WTA. Attualmente Kazaska è a 142 punti dalla pole. La piattaforma si chiude Aryna Sabalenka (707 punti in meno dell'IGA, 565 punti in meno della Jelena).

È interessante notare che dopo la recente vittoria in pole, Rybakina era propensa a… Analizzare le cause La loro buona linea contro Świątek. “Penso che sia proprio questo La questione dello stile di gioco. Iga si muove molto bene e gli piace controllare mentre si muove. “È difficile per me perché gioco veloce e mi piace anche costringere il mio avversario a muoversi”, ha subito aggiunto:

Quindi è una specie di duello in cui entrambi stiamo spingendo l'uno contro l'altro ed entrambi cerchiamo di dominare. Penso anche che il mio servizio sia di grande aiuto. Ma è sempre difficile per lei giocare contro di me, ed è sempre difficile per me giocare contro di lei

Il recente successo nel tennis non è tutto. Anche ai media giungono notizie più impressionanti dal campo di Kazaszko. Si tratta di statistiche e di una nuova dichiarazione della persona interessata.

Dopo una dura vittoria su Rybakina, Svetek vince il suo terzo titolo consecutivo al Qatar Open/Stampa associata/© 2024 Stampa associata

26 partite vinte solo quest'anno! Un numero enorme di Shevetak e Rybakina e questa non è la fine

Si scopre che Rybakin si è “guadagnato” Świątek È uguale al numero di partite vinte nel 2024. Prima Iga ha vinto 26 partite, ora anche Kasaszka può vantare le stesse statistiche. A questo proposito, il Mutua Madrid Open, che inizia adesso, potrebbe essere decisivo. La persona che vince almeno un'altra partita prenderà il comando.

Entrambi i tennisti sono andati in due parti diverse del girone del torneo. Ciò significa che potranno incontrarsi solo nella finale della competizione in Spagna. Quindi la competizione diventa più eccitante. Il gioco non riguarderà solo la vittoria, ma anche i punti in classifica, il vantaggio statistico e forse anche psicologico.

Nel frattempo, dopo la vittoria a Stoccarda, Rybakina ha acquisito più fiducia in se stessa. Ha “minacciato” i suoi rivali con la sua forma agli Slam di quest'anno. “Sono convinto che se sei in buona forma fisica, Posso vincere qualsiasi titolo del Grande Slam” – ha detto francamente di recente in una conferenza stampa.

Passo dopo passo ho riacquistato la forma fisica che avevo perso a Indian Wells e Miami a causa della malattia. Ha influito sulla mia forma fisica. È impossibile mantenere molta costanza nel gioco durante tutto l'anno a causa del programma serrato. Ma sento di essere migliorato molto in questo senso

Lei e Svetek inizieranno a gareggiare a Madrid lo stesso giorno, venerdì 26 aprile. Iga affronterà la cinese Xiu Wang o la rumena Anna Bogdan, mentre Jelena affronterà l'italiana Lucia Bronzetti o una concorrente delle qualificazioni. È interessante notare che nel terzo turno è possibile una rivincita con Marta Kostyuk per la finale WTA 500 a Stoccarda.

Ti guarirò/Thomas Kienzle/Agenzia di stampa francese