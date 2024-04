Classifica delle vendite con due sorprese. Risultati sorprendentemente forti per la prima volta nei giochi

Due nuove produzioni sono apparse nella classifica delle vendite di Steam e vale la pena parlarne in modo più dettagliato. Si tratta di due grandi sorprese per aprile dal punto di vista business.

Sker Ritual e No Rest for the Wicked fanno un debutto sorprendentemente forte su Steam.

Altro testo sotto il video

No Rest for the Wicked si è classificato al settimo posto nella classifica dei ricavi di Steam, con un punteggio superiore a Fallout 4 e Destiny 2, che sono diventati di nuovo molto popolari negli ultimi giorni.

Abbiamo scritto di più sul successo del nuovo gioco del marchio Ori un paio di giorni fa, quando si è scoperto che la produzione veniva giocata contemporaneamente vapore Più di 33mila persone. Gli autori sono riusciti ad aumentare questo risultato portandolo a oltre 36.000 giocatori che si sono registrati 18 ore prima.

Anche Sker Ritual, che è stato rilasciato il 18 aprile 2024, si sta comportando molto bene. Il gioco survival horror cooperativo, successore di Maid of Sker, riceve ottime recensioni su Steam (media dell'81%). Il titolo ha preso il decimo posto in classifica. Chiunque sia interessato può provare gratuitamente la demo di questa terrificante avventura in questo posto.

Classifica attuale dei giochi con i maggiori incassi su Steam: