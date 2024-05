Questo bisogno di velocità andava controcorrente. EA dovrebbe provare giochi come Porsche 2000 più frequentemente

Messaggio

Giochi

18 casa 2024, alle 20:00

Need for Speed ​​non poteva trovare il suo posto nell’era moderna. Le vendite sono buone, ma manca il carattere. Replicare i tratti del sottosuolo in NFS Unbound non è ancora un personaggio. In tempi di grande diversità, la Porsche 2000, ad esempio, brilla.















Fonte immagine: Arti elettroniche IO





Questo potrebbe sorprendere alcuni, ma a volte le corse devono riguardare le auto. A proposito di auto e corse. Avere un buon modello di leadership. La trama, esprimersi attraverso le luci al neon in macchina, ribellarsi alla polizia o festival pittoreschi sono dei piacevoli diversivi, ma a volte quello di cui hai scritto nella prima frase è sufficiente. Naturalmente, se lo serviamo correttamente. Necessità di velocità: Porsche 2000 (Negli Stati Uniti d’America, ad esempio Porsche scatenata) L’hai fatto molto bene. Forse anche il migliore della serie. Ebbene, oggi è una versione un po’ dimenticata. Ne è assordato il più ricercato IO Metropolitana, che è arrivato un attimo fa. Inoltre, è un segmento di nicchia perché si concentra su un unico marchio. Tuttavia, il giorno della sua uscita, Need for Speed ​​ha lasciato tutti senza parole.





Questa serie non fa parte della nostra sezione Premium. Quando decidi di acquistare Sottoscrizione, Tuttavia, puoi contribuire a creare più testi come questo. Grazie.

Acquista l’abbonamento premium a Gry-Online.pl

Una svolta rischiosa ma pittoresca

Bisogno di velocità A quel tempo, era in crescita, le parti successive erano soddisfatte della sua grafica, i giocatori erano entusiasti delle auto disponibili, il modello di guida arcade e l’atmosfera delle corse illegali erano divertenti. Porsche 2000 Fu una mossa controcorrente e molto audace da parte di EA all’epoca. Si è spostato verso il realismo e si è concentrato inoltre sulle auto di un marchio. Fortunatamente, Porsche ha prodotto così tante auto interessanti nel corso degli anni che ce n’erano abbastanza per questo gioco. I giocatori lo adoravano Porsche 2000.





C’era molto da amare in questo gioco. Il giorno della prima del 2000 V Bisogno di velocità Grafica e dettagli straordinari di auto e dipinti. Non solo le strade erano belle da percorrere, ma erano anche fantastiche da esplorare. È stato bellissimo e suggestivo. Tutto quello che i computer dell’epoca erano in grado di ottenere: ci sentivamo come se stessimo davvero guidando attraverso la Costa Azzurra, Monte Carlo, le Alpi, i Pirenei, la Foresta Nera o le magnifiche autostrade.. L’atmosfera è completata da colori e da un’eccellente colonna sonora. La nostra lotta è stata accompagnata da musica elettronica e techno jazz, che rifletteva bene l’aura unica delle corse automobilistiche. Questa è la musica che preferiremmo ascoltare in un club un po’ più esclusivo di una tipica festa del fine settimana.

Avvio del motore

Anche la migliore grafica non aiuterà se il gioco non è buono. Dimentica rapidamente una schifezza così bella. Necessità di velocità: Porsche 2000 Tuttavia era fantastico (almeno nella versione per PC; la versione per console è un gioco leggermente diverso), motivo per cui ha mantenuto un seguito di culto anche molti anni dopo. Questo nonostante la difficoltà di raggiungerlo.

Caro EA, hai una reputazione che deve essere ripristinata? Se è così, sarebbe utile iniziare, ad esempio, rilasciando una versione modificata Porsche 2000. Oppure un remake in HD. O semplicemente una modifica approssimativa, adattata ai sistemi moderni (anche allora il gioco consentiva una certa precisione cosmica). Perché oggi è necessario un po’ di movimento L’attivazione di NFS richiede diversi passaggi. Qualunque sia la versione che l’azienda decide di realizzare, vale la pena mantenere l’essenza del gioco. Questo è eccellente e aggiornato.





Molti percorsi

Il gioco non aveva un mondo aperto, ma era ricco di contenuti. Oltre alle gare per giocatore singolo e multiplayer, abbiamo due campagne lunghe e molto diverse.

Factory Driver ha presentato una serie di sfide su piste di prova e strade. Abbiamo dovuto dimostrare le nostre capacità attraverso manovre sempre più complesse e precise eseguite in modo tempestivo.





Per me l’essenza del gioco era l’evoluzione. È stata una campagna completa che abbiamo attraversato nelle fasi successive e, man mano che progredivamo, ci siamo spostati in epoche diverse dell’industria automobilistica e abbiamo acquistato Porsche sempre più nuove. Non ci siamo mai divertiti peggio Zee sotterranee Tuning e impostazioni del veicolo, c’è anche la possibilità di realizzare semplici adesivi. Il livello di sfida aumentava ad ogni gara successiva e le vittorie erano semplicemente soddisfacenti. C’era qualcosa di molto stimolante in questa situazione, un certo rispetto e una vera passione per la leadership. I creatori del gioco hanno raggiunto un accordo con Porsche e hanno guidato alcune auto leggendarie su piste professionali.

La cura era evidente anche nell’attenzione ai dettagli. Oggi pomeriggio Forza Niente di speciale, ma la possibilità di vedere la tua auto da ogni lato, guardare sotto il cofano o nell’abitacolo, ha dato un vero piacere. L’enciclopedia del gioco ha rafforzato l’impressione che stessimo interagendo con una donna pienamente professionale.

soprattutto – Gi Porsche È stato un viaggio fantastico. Il gioco ha catturato bene lo spirito di guida di questi cavalli tedeschi. Le auto moderne erano una sfida a causa della loro potenza e agilità, e abbiamo dovuto abituarci alle auto con la parete anteriore. E migliora le tue abilità, perché le riparazioni in questo gioco costano denaro (sì, anche il modello dei danni è stato implementato con cura e ben combinato con l’economia). Porsche 2000 Non fece prigionieri, ma si è anche divertito molto in sala giochi. Quindi EA ha raggiunto un equilibrio quasi perfetto tra simulazione e arcade.

E il fatto che il gioco abbia uno stile così semplice, elegante e divertente rende ancora più piacevole tornarci. Finché i computer e la disponibilità dei giochi ce lo hanno permesso. Ora penso a questa serie NFS Lottando duramente per l’identità e la posizione sul mercato, sarebbe bello tornare a un’estetica più semplice e universale. E regalalo ai nuovi giocatori.

Come si gioca a Need for Speed ​​Porsche 2000 oggi?

Questo NFS-A Non lo troverai su Steam, Epic e nemmeno sull’EA Store. Devi cercare gli steroidi nelle aste o nei mercatini delle pulci, altrimenti non funzionerà. I prezzi ad Allegro partono da circa PLN 100, che è anche…