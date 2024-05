Anita Włodarczyk è davvero la migliore in Polonia. La piattaforma sul “Kusy” ha una forma uniforme

Nel caso di Anita Wlodarczyk, il paradosso sorprendente è che lei si sta preparando per la stagione a Doha da quasi sei mesi, ovviamente con brevi pause, ma questa era la sua prima partenza in Polonia. Questa è una novità, negli ultimi nove anni è sempre iniziata in altri Paesi, e anche in altri continenti. E il grande campione, tre volte medaglia d’oro olimpica, Non ho alcuna intenzione di porre fine alla mia carriera. Inoltre, vuole lottare per più album, sia a Roma che a Parigi.