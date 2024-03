CD Projekt Red non seguirà le orme di Larian. Per i creatori di Cyberpunk 2077, “Ambition è una prima demo straordinaria, quasi perfetta” come Phantom Liberty

Messaggio

22 marzo 2024, alle 22:09

Paweł Sasko ha rivelato che CD Projekt Red non ha intenzione di rilasciare i giochi in accesso anticipato. Invece, lo sviluppatore polacco vuole che i suoi nuovi titoli abbiano un'anteprima quasi perfetta, simile a quella ottenuta dall'espansione Cyberpunk 2077.





















L'esempio di Baldur's Gate 3 ha dimostrato che un gioco sviluppato nell'ambito del cosiddetto Early Access può ottenere un enorme successo. Non sorprende quindi che recentemente molti studi abbiano creato progetti grandi e ambiziosi, ad es Non c'è riposo per i malvagiHo deciso di fare un passo simile.





Sebbene l'accesso anticipato potrebbe teoricamente funzionare per molti giochi AAA, il lead quest designer di Cyberpunk 2077, Paweł Sasko, non condivide questa opinione. In conversazione con Modificato da PCGamer Lo ha ammesso nel caso Porta di Baldur 3 L'accesso anticipato si è rivelato unico e pratico grazie a diversi fattori chiave.

Forse c'è un modo per sfruttare l'accesso anticipato tramite [gry – dop. red.] AAA, ma starei attentoPerché nel caso di Larian abbiamo semplicemente a che fare con una situazione ben precisa.

Secondo Sasco:





Al momento della creazione della terza parte “Baldur”, Larian Studios era uno sviluppatore al confine tra i settori AA e AAA. – Solo una première di successo di questo articolo garantisce ai belgi un posto tra i pesci più grandi di gamedev;

– Solo una première di successo di questo articolo garantisce ai belgi un posto tra i pesci più grandi di gamedev; Il marchio Baldur's Gate è di importanza storica e rappresenta l'esperienza passata di Larian con la serie Divinità Sono stati in qualche modo costretti dalla necessità di consultare la community riguardo alla visione del gioco.

Il dipendente di CDPR ha aggiunto che non tutti i giochi sviluppati in accesso anticipato hanno successosottolineando che Larian è stato “probabilmente il primo studio con un grande successo” a decidere di seguire questa strada.

Inoltre, Pawel Sasko ha sottolineato in quell'intervista Per il team di CD Projekt Red, "l'ambizione è quella di avere un'anteprima straordinaria, quasi perfetta […]proprio com'era Libertà illusoria". Pertanto, il compito principale del progettista in Cyberpunk 2077 Ha confermato che invece di rilasciare i giochi in accesso anticipato, Reds li rilascerà semplicemente quando saranno pronti.





Nell'intervista in questione, l'espansione di Phantom Liberty è stata più volte un importante punto di riferimento per Paweł Sasko quando ha parlato delle future produzioni di CDPR.