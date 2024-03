Sabalenka era già in lutto dopo la prima partita. Due set ed è fatta

L'incontro di Aryna Sabalenka con Paula Badosa ha avuto un carattere unico a causa delle informazioni che hanno fatto il giro del mondo martedì mattina. Fu allora che apparve La notizia della morte di Konstantin KoltsovChe è stato recentemente legato al tennista bielorusso. Mercoledì sera, il secondo classificato WTA ha parlato per la prima volta dopo l'incidente. Ha detto nella sua storia su Instagram che non aveva più una relazione con il giocatore di hockey, ma era profondamente colpita dall'intera situazione.

Nonostante ciò, ha deciso di giocare nel torneo WTA 1000 di Miami. È successo così che nella sua prima partita ha dovuto competere con la sua più cara amica sul campo: Paula Badosa. Nel turno di apertura, ha sconfitto la spagnola Simona Halep, che stava tornando al tour, dopo una partita di tre set. Secondo il calendario, giovedì si svolgerà la partita di qualificazione al terzo turno tra Sabalenka e Badosa, ma i bielorussi Ha chiesto agli organizzatori di rinviare l'incontro a venerdì A causa della situazione eccezionale.

Le autorità del torneo hanno accolto questa richiesta e la partita è stata aggiunta al programma della partita del venerdì. Entrambi i tennisti avrebbero dovuto scendere in campo inizialmente alle 16:00, ora polacca, ma a causa della pioggia caduta fin dal mattino È successo sei ore dopo. I giocatori sono scesi in campo indossando abiti neri. Inoltre, sulla testa di Arina si può vedere un cappello, che non è mai stato visto prima durante i suoi incontri. Forse voleva proteggersi maggiormente il viso.

La fortuna ha sorriso a Sabalenka nella settima partita. Il nastro ha aiutato la donna bielorussa

L'inizio della partita è stato pari. Sabalenka ha avuto la prima occasione per sfondare nel quinto gioco, ma Badosa ha risposto molto bene alla minaccia. Ma dopo due partite lo spagnolo non è stato così fortunato. Ho commesso un piccolo errore nello stato stazionario e nella procedura seguente Dopo una delle mosse del giocatore bielorusso, la palla è passata sopra la traversa Paula non era più in grado di rispondere in modo appropriato.

Questa svolta segnò il destino del primo lotto. Sabalenka, tuttavia, a volte ha avuto qualche problema con la sua morte È stata in grado di rispondere in modo appropriato. La bielorussa ha avuto l'occasione di chiudere il set con un servizio di Badossi, ma poi la spagnola si è difesa. Successivamente la seconda classificata WTA ha potuto utilizzare il quarto set ball, che era già sul proprio servizio, e ha concluso la partita con il punteggio di 6:4.

Nel secondo set, il break a favore di Sabalenka è effettivamente avvenuto nel terzo game. Lo spagnolo è stato a lungo in testa, ma l'azione decisiva è andata al giocatore al secondo posto nella classifica WTA. Da quel momento in poi, il tennista nato a Minsk ha dominato gli eventi della partita. Tuttavia, non ha mai mancato il passaggio Badosa ha avuto la sua occasione nell'ottava partita.

Alla fine Arina ha rotto nuovamente la sua amica e ha concluso la partita con il punteggio di 6:4, 6:3. L'avversaria della bielorussa al terzo turno sarà Anhelina Kalinina. Il resoconto della partita Aryna Sabalenka – Paul Bados è disponibile Qui. READ Le speranze di medaglia olimpica di Mikaela Shiffrin sono deluse

