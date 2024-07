Hubert Hurkacz-Arthur Fels. Dove stai guardando? Trasmissione televisiva di Wimbledon online

Arthur Fels sarà il secondo avversario di Hubert Hurkacz a Wimbledon di quest’anno. La partita Hurkacz – Fils è giovedì su Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1 e online su Polsat Box Go.

Hurkacz e Fils giocheranno nel secondo turno. Nel primo turno il polacco ha sconfitto in tre set il moldavo Radu Albot 5:7, 6:4, 6:3, 6:4. Il tennista francese ha sconfitto anche lo svizzero Dominik Stricker in tre partite: 6:3, 6:2, 3:6, 6:4.

Finora Hurkacz e Fels non hanno avuto l’opportunità di competere tra loro. La partita di giovedì a Wimbledon sarà il loro primo confronto diretto.

Il francese è riuscito a superare il primo turno di Wimbledon per la prima volta nella sua carriera. Il miglior risultato per Hurkač è raggiungere le semifinali, che ha raggiunto nel 2021. Ha poi perso in questa fase del Campionato di Londra contro Matteo Berrettini.

Hurcatch – figlio. Dove stai guardando? Trasmissione e streaming

Giovedì 4 luglio si giocherà la partita Hurkacz-Fels, primo incontro della giornata sul campo numero due. Viene trasmesso dalle 12.00 su Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1 e online su Polsat Box Go.

Il confronto tra Hurkacz e Fils sarà commentato dal duo Tomasz Tomaszewski – Radoslaw Szymanek.

BA, Pulsat Sport, PAP

