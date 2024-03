Lo Stato Islamico ha rivendicato l’operazione avvenuta nei pressi di Mosca. Fonti russe hanno dubbi

L'emittente televisiva ha scritto sul sito web della CNN che “l'Isis ha rivendicato l'attacco avvenuto venerdì in un famoso complesso musicale vicino a Mosca, che ha provocato almeno 40 morti e più di 100 feriti dopo che gli aggressori hanno preso d'assalto la sala con le armi”. dispositivi incendiari”. Ha aggiunto: “In una breve dichiarazione pubblicata venerdì dall'agenzia Amaq dell'Isis sull'applicazione Telegram, l'organizzazione terroristica ha rivendicato la responsabilità dell'attacco senza fornire prove a sostegno delle sue affermazioni”. “I militanti dell'Isis hanno attaccato una grande folla di cristiani nella città di Krasnogorsk (la sala da concerto attaccata si trova ufficialmente nella regione di Krasnogorsk), uccidendo e ferendo centinaia di persone” e poi “si sono ritirati pacificamente”, si legge nella dichiarazione citata.

Ma questa informazione non è stata ancora fornita dalle agenzie russe, che forniscono ampie informazioni sullo svolgimento dell'operazione di salvataggio, ma non pubblicano rapporti sugli aggressori. Tuttavia, anche fonti non ufficiali in Russia hanno dei dubbi. Il popolare canale Telegram 112, che riporta eventi insoliti in Russia, ha affermato in un breve post che l'annuncio dell'ISIS potrebbe essere falso perché “l'annuncio utilizzava un modello (editor di notizie) che il gruppo terroristico non utilizza più”.





D’altra parte, il canale Baza, che di solito ha familiarità con Telegram, va oltre, affermando che la confessione dell’Isis di aver compiuto l’attacco è “molto probabilmente falsa”. “Lo spot utilizzava un modello che lo Stato islamico non utilizzava da diversi anni. I canali ufficiali del gruppo terroristico non hanno menzionato l'attacco”, si legge nel post.

Attacco al municipio di Crocus, alla periferia di Mosca. Chi sono i colpevoli?



D'altro canto, le organizzazioni terroristiche islamiche hanno ammesso più volte di aver compiuto attacchi che non li riguardavano, come si è poi scoperto.