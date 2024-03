I carri armati Abrams e Leopard avrebbero dovuto rappresentare una svolta, ma sono una “calamita per i droni russi”.

Nella registrazione pubblicata martedì 19 marzo dalla 79a Brigata d'assalto aereo della zona di Avdiivka, vediamo un uomo in piedi in un campo. Un carro armato americano M1A2 Abrams colpì la parte posteriore della torrettaForse da un drone russo.

Tre membri dell'equipaggio di un carro armato scappano quando le munizioni immagazzinate in un contenitore dietro la torretta dell'Abrams prendono fuoco. Sembra che l'auto abbia subito lievi danni. Tuttavia, i proiettili all'interno del contenitore delle munizioni iniziano a riscaldarsi e la fiamma si diffonde allo scafo del serbatoio. 30 secondi. Successivamente un veicolo da combattimento americano per 6 milioni di dollari. Brucia davvero male Sembra che sia sulla buona strada per la completa distruzione. La sorte del quarto membro dell'equipaggio non è ancora chiara.

“Questo è l'invincibile Abrams, come ci ha detto Biden. Ce ne hanno dati solo 30. Forse qualcosa in più”, hanno scritto i soldati della 79a Brigata sotto il video trasmesso sull'applicazione Telegram. «Ma se ne valesse la pena? Può una macchina multimilionaria essere distrutta da un normale drone da 200 dollari? la maledizione.“

Artiglieria stradale

Mentre una coalizione di paesi occidentali guidata dagli Stati Uniti affrontava l’invasione russa dell’Ucraina nel 2022, i politici e gli esperti di sicurezza su entrambe le sponde dell’Atlantico Per diversi mesi si discusse dell’invio di carri armati moderni a Kiev. Le preoccupazioni principali erano che gli ucraini non sarebbero stati in grado di utilizzare e mantenere armi così moderne; Forse l’Ucraina cadrà o la Russia farà qualcosa di aggressivo in risposta.

Continua l'articolo sotto il video



Alla fine, dopo mesi di dibattito, gli Alleati – guidati dalla Gran Bretagna – lasciarono andare l’Ucraina Circa 120-130 carri armati di alta classe. I primi veicoli sono arrivati ​​nell’aprile 2023. La speranza era che i veicoli occidentali guidassero gli attacchi alle difese russe. I carri armati hanno ricevuto il battesimo del fuoco in Ucraina a giugno. Come ricordiamo, non è finita bene; Entro ottobre, secondo fonti aperte, 10 carri armati tedeschi Leopard 2 erano stati distrutti sul campo di battaglia – Senza alcun vantaggio ucraino sul campo di battaglia.

Krauss-Maffei Wegmann Leopardo 2 A5



Quasi un anno dopo, l'esercito ucraino I carri armati occidentali avanzati vengono utilizzati principalmente come artiglieria costosaLancia missili contro i russi da lontano. I veicoli vengono tenuti lontani dalla prima linea.

Mike Riedmueller, un ex comandante di carri armati che comandò i carri armati Abrams durante il combattimento in Iraq, elenca in un commento per il Kyiv Post le ragioni per cui i migliori carri armati della NATO non hanno soddisfatto le aspettative nella guerra Russia-Ucraina. La cosa più importante è questa Ci sono molti droni sul campo di battaglia là fuoriQuasi ogni volta che un carro armato si avvicina alla linea del fronte, sciami di questi dispositivi sembrano attaccarlo.

Sciami di droni economici che lanciano granate significano che l'immobilizzazione di un veicolo blindato può portare molto rapidamente alla sua distruzione – e senza la necessità di usare l'artiglieria – dice un ex soldato in un'intervista al Kyiv Post.

“falsa ipotesi”

Dei 31 aerei Abrams statunitensi inviati in Ucraina, Almeno cinque furono distrutti Dopo il tuo primo impegno serio Per combattere a febbraio. Secondo un'analisi condotta dal Kyiv Post sui materiali video dei combattimenti in questa parte del fronte, almeno tre carri armati sono stati bruciati Dopo essere stato bombardato più volte dai droni vicino ad Avdiivka.

Inoltre, gli ucraini hanno ricevuto anche i carri armati britannici Challenger 2, elogiati dagli equipaggi locali per la loro eccellente ergonomia, potenza di arresto e sistema di puntamento altamente preciso. Entrambe le parti in conflitto lo considerano il carro armato più potente attualmente disponibile in UcrainaChe, se ci sarà un duello tra carri armati, molto probabilmente uscirà vittorioso.

Ma i duelli tra carri armati in Ucraina non erano inauditi. Tecnologia all'avanguardia, missili all'uranio impoverito perforanti, il miglior cannone principale al mondo, periscopi a immagine termica, sensori del vento e computer di controllo del fuoco in grado di adattarsi alla rotazione terrestre, rendono il Challenger 2 letale in uno scontro uno contro -una partita. battagliero. Tuttavia, dal momento che tali combattimenti non si verificano, allora Una parte significativa di questo kit, affermano alcuni proprietari di carri armati ucraini, è in realtà una zavorra non necessaria.

Rheinmetall Sfidante 2



– Gli scontri tra carri armati sono sempre stati più rari di quanto molte persone interessate a questo tipo di armi vorrebbero credere. Basta guardare i dati relativi all’Europa nel 1944. La guerra dello Yom Kippur e l’operazione Desert Storm furono lievi deviazioni dalla norma, dettate dal terreno, afferma Simon Johnson, un ex soldato corazzato britannico, in un’intervista al Kyiv Post.

— Un errore dei leader occidentali Si presumeva che dare all’Ucraina alcuni carri armati lo avrebbe reso possibile Aggiunge: penetrare nelle linee russe.

così pesante

14 carri armati Challenger 2 sono stati assegnati all'82a Brigata d'assalto aereo, una formazione esperta con accesso prioritario alle migliori armi ed equipaggiamenti a disposizione delle forze armate ucraine. Ma i soldati della brigata sostengono che la struttura pesa 64 tonnellate Sono troppo pesanti per essere guidati sulla maggior parte dei ponti ucraini o su terreni morbidi senza rimanere bloccati (Inoltre, c’è una carenza cronica di pezzi di ricambio.) Il peso del Leopard 2 è simile. L'Abrams pesa circa cinque tonnellate.

Sfidante I È stato distrutto vicino a Robotyne nel settembre 2023. Secondo i rapporti, il carro armato è stato colpito dall'artiglieria durante l'attacco, ha smesso di muoversi e poi è stato bruciato. Poco dopo, Grant Shapps, il nuovo ministro della Difesa britannico, lo ha detto ai media britannici Non è prevista la spedizione di sostituti.

Il carro armato NATO moderno più popolare in Ucraina è il Leopard 2 tedesco. La maggior parte di essi sono modelli dell’era della Guerra Fredda, prodotti all’inizio degli anni ’90 e valutati all’epoca circa 6 milioni di dollari. Per l'art. Secondo il sito web Oryx, gli alleati europei dell'Ucraina hanno donato 82 carri armati Leopard 2, di cui Germania e Polonia ne hanno forniti rispettivamente 18 e 14.

La Germania ha fornito alla Polonia 128 carri armati Leopard 2 nel 2002. L'esercito polacco lo trovò operativo, ma ammodernarlo era costoso e, poiché aveva decenni, divenne ancora più costoso mantenerlo.. Se i leopardi venissero utilizzati in modo estensivo, il problema peggiorerebbe. Sorsero complesse controversie in materia di riparazioni con il produttore tedesco Krauss-Maffei Wegmann.

L'esperienza di Kiev con i suoi carri armati Leopard 2 Non è stato diverso dalle esperienze di Varsavia. Il carro armato ha un'armatura eccellente, un cannone potente, un'ottica eccellente e offre all'equipaggio il massimo livello di comfort. I problemi sorgono quando devono spostarsi. C'è una disputa tra Polonia e Germania su dove e da chi dovrebbero essere conservati i ghepardi ucraini.

I russi hanno trovato il modo di sbarazzarsi di questi carri armati. Durante la prima grande operazione con questi veicoli, nel giugno e luglio dello scorso anno sul fronte Zaporizhzhya, i soldati russi Fermateli attaccando prima le larve con le mine (o spesso sparato), Poi, quando il veicolo è stato immobilizzato, è stato distrutto dall'artiglieria o dagli elicotteri.

“Tutto il resto sarebbe denaro meglio speso.”

Gli esperti di armi intervistati dal Kyiv Post hanno affermato che, sebbene la guerra russo-ucraina abbia dimostrato che i carri armati moderni non sono così utili come si pensava durante la Guerra Fredda, Hanno ancora i loro usi. La maggior parte ha citato la pratica limitata dell'esercito ucraino di lanciare attacchi di forza combinati come motivo per non concludere che i carri armati fossero mai obsoleti.

– Sì, i carri armati hanno cingoli sensibili. Ma in guerra c'è sempre una gara tra l'arma che penetra e inabilita e lo scudo che protegge. Quando una parte ha il vantaggio, è lì che la battaglia viene vinta. Se tu non hai carri armati e l'altra parte sì, ti mette in enorme svantaggio – ha detto Ian Healy, ex tiratore del Challenger, in un'intervista al quotidiano Kyiv Post.

EPA/Valda Kalnina/PAP M1A1 Abrams



Dopo la fallita controffensiva dell’estate del 2023, l’esercito ucraino ha utilizzato i carri armati – sia NATO che sovietici – in attacchi sporadici e solo in piccoli numeri. Alcune unità utilizzavano i carri armati negli attacchi alle linee forestali in caso di maltempo. Entrambe le parti utilizzarono i carri armati anche nelle battaglie urbane per eliminare i punti forti di resistenza.

Sembra che i comandanti dei carri armati russi siano ancora disposti a ingaggiare quattro o sei veicoli di questo tipo contemporaneamente negli attacchi, ma tali raid sono rari. Dal febbraio 2023, l’esercito ucraino ha sempre distrutto tali colonne corazzate Colpiscili con l'artiglieria e poi, quando i carri armati entrano nel campo minato, finisci il resto con i droni d'attacco (E altro fuoco di artiglieria.)

Gli esperti di armi intervistati dal Kyiv Post concordano sul fatto che il campo di battaglia in cui i moderni carri armati avrebbero dovuto combattere e sopravvivere era quello Molto diverso da quello con cui hanno a che fare attualmente in Ucraina.

– Munizioni, altri droni, altri Bradley O CV-90 (Entrambi sono veicoli da combattimento di fanteria; il primo è americano, il secondo è svedese – ndr), altra artiglieria… Quasi qualsiasi altra cosa sarebbe meglio spendere i soldi. Col senno di poi sembra ovvio, ma anche allora non era un grande segreto. Riedmueller dice che l’Occidente avrebbe dovuto notarlo.