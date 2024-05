– La fase acuta del confronto militare e politico con l’Occidente continua e, per così dire, è in pieno svolgimento – dice Sergei Lavrov. Secondo il capo del Ministero degli Esteri russo, attualmente è impossibile costruire relazioni con i paesi occidentali perché questi perseguono una politica apertamente anti-russa.

Il diplomatico russo è intervenuto alla 32esima Assemblea del Consiglio per la politica estera e di difesa. Uno degli argomenti del discorso Sergei Lavrov aveva le relazioni politiche della Russia con i paesi occidentali.

Secondo il capo del Ministero degli Esteri russo, a causa dell’operazione militare speciale (termine propagandistico per la guerra in Ucraina – ndr) e del sostegno militare all’Ucraina da parte dei paesi della NATO, attualmente non esiste alcuna possibilità di raggiungere un accordo.

– Prosegue, per così dire, la fase acuta del confronto militare e politico con l’Occidente In piena fioritura (…) Vediamo un entusiasmo particolare per la retorica anti-russa tra i nostri vicini europei. Penso che tutti ascoltino le dichiarazioni di Macron, Cameron e altri Ha raccontato dell’inevitabile guerra con la Russia.

Come ha detto il diplomatico, non vede alcuna possibilità che la situazione migliori nei prossimi anni a causa dell’Occidente Le società hanno accettato le posizioni Russofobia, creata dai politici.

– Ricordo come Dmitry Trining, che è qui, ha scritto in uno dei suoi articoli che l’Europa come partner non è importante per noi per almeno una generazione. Non potrei essere più d’accordo, lo sentiamo praticamente ogni giorno – confermato.

La dichiarazione di Sergei Lavrov non è l’unico commento tagliente del Ministero degli Esteri russo riguardo alla politica dei paesi occidentali. Alcune ore fa Lo ha riferito la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova I politici della NATO hanno messo in guardia sulle conseguenze della fornitura di più armi al fronte in Ucraina.

Dietro questi barbari attacchi con armi occidentali è chiaramente visibile l’immagine dei leader americani e britannici del regime di Zelenskyj. Non solo lo riforniscono di missili a lungo raggio e armi pesanti, ma anche… Danno il consenso Da utilizzare contro la Russia, contribuendo così ad un’ulteriore escalation del conflitto.

– Ancora una volta, vorremmo avvertire chiaramente Washington, Londra, Bruxelles e le altre capitali occidentali, nonché Kiev, da loro controllata, che stanno giocando con il fuoco. La Russia non lascerà tali incursioni sul suo territorio senza risposta – lei ha aggiunto.

