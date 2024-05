Con una messa solenne nel Cimitero di Guerra Polacco di Montecassino sono iniziate le grandi celebrazioni per l’80° anniversario della vittoria dei soldati della 2ª Armata Polacca.

Ai festeggiamenti partecipano il presidente Andrzej Duda con la moglie Agatha Kornhäuser-Duda e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Durante la cerimonia verrà letto un appello ai caduti

Il massiccio di Montecassino, insieme al monastero benedettino sulla collina, fu un’importante posizione difensiva tedesca durante la Seconda Guerra Mondiale. linea Gustav.

Sabato sono iniziate le grandi celebrazioni per l’80° anniversario della Battaglia di Montecassino. 16. Celebrazione al Cimitero di Guerra Polacco di Montecassino, presieduta da Wieslaw Lechowicz, Vescovo Campo dell’Esercito Polacco.

Chi è andato a rendere omaggio ai soldati polacchi che combatterono in Italia 80 anni fa?

Oltre ai presidenti di Polonia e Italia, parteciperanno alle celebrazioni il presidente dell’Ufficio per i veterani e le vittime dell’oppressione, Lech Parel, il presidente del Senato, Malokhorzada Kitava-Ponska, e i vicepresidenti. Senato Rafał Grupiński e Maciej Żywno. A rappresentare il Sejm ci sono la vicepresidente Dorota Niedziela e i deputati Andrzej Grzyb e Joanna Kluzik-Rostkowska. Alla cerimonia partecipano, oltre ai più alti funzionari statali, gli ultimi soldati sopravvissuti del 2° Corpo d’armata polacco.

Durante la cerimonia verrà letto l’appello dei caduti; Una delegazione di ufficiali e soldati polacchi deporrà una corona presso la Croce Militare. L’ambasciatrice polacca in Italia Anna Maria Anders deporrà fiori sulla tomba di suo padre.

Capitano. Władysław Antoni Dąbrowski, che prese parte alla battaglia di Montecassino nel 1944, ha raccontato a PAP come ricorda il momento in cui il 12° reggimento ulani podolico piantò il gagliardetto sulla montagna dopo aver catturato Montecassino, il primo segno della vittoria dei polacchi.

Flashback. “Con il telescopio che abbiamo ricevuto dall’artiglieria pesante, vediamo il movimento in queste rocce.”

“Eravamo seduti nel bunker, a guardare, e all’improvviso abbiamo capito che Monte Cassino era stata catturata. Poi, attraverso il nostro binocolo dell’artiglieria pesante, abbiamo visto un movimento di uomini su queste rocce. Abbiamo notato una sagoma. Con un fucile d’assalto , era il 12° reggimento Bodolian Uhlan. “Si è scoperto che dopo una dozzina di minuti circa, abbiamo visto altri soldati che erano entrati lì. L’aereo è arrivato, volava molto basso, ed era chiaro che era uno stendardo britannico, e l’hanno messo anche sulla collina,” disse il capitano. Dubrowski.

Quel che è peggio, ricordò, era che due giorni dopo avevano letto sui giornali britannici che Monte Cassino era stata finalmente catturata dall’Ottava Armata britannica. “Abbiamo espresso la nostra obiezione e poi è arrivata la correzione che Montecassino è stata catturata dal 2° Corpo polacco, che faceva parte dell’8° Armata britannica”, ha detto il veterano. Alla domanda su come si è sentito quando ha visto il gagliardetto polacco a Montecassino, ha risposto: “È stato come se avessi visto una donna molto bella, una polacca”.

Quando diciamo Montecassino non intendiamo solo queste battaglie, ma tutte le altre vittorie delle armi polacche.

“Monte Cassino è un simbolo della gloria delle nostre forze armate”, ha affermato Lech Parel, presidente dell’Ufficio per i veterani e le vittime dell’oppressione. Quando diciamo Montecassino non intendiamo solo queste battaglie, ma tutte le altre vittorie delle armi polacche. Penso che si possa affermare con certezza che rendendo omaggio ai soldati che hanno combattuto a Montecassino, stiamo effettivamente rendendo omaggio. Tutti i soldati che hanno combattuto durante la seconda guerra mondiale”, ha affermato Parel.

Secondo il capo dell’Ufficio per gli affari dei veterani, vincere a Montecassino è stata “una cosa straordinaria”. “Ricordiamo che la battaglia di Montecassino non è stata solo un episodio di maggio, cioè i nostri combattimenti, dopo molti tentativi da parte delle forze alleate miranti a catturare queste montagne – per rompere la linea Gustav, per spezzare la strada a Hitler, altri non ci sono riusciti , loro hanno subito le perdite più sanguinose, e poi noi Abbiamo subito perdite sanguinose, ma soprattutto abbiamo piantato la bandiera bianca e rossa sulle rovine del monastero – ha sottolineato.

“Quindi possiamo dire che abbiamo ottenuto una vittoria tattica, abbiamo mostrato coraggio, coraggio, capacità di collaborare con tutte le truppe alleate, ma la cosa più importante è che siamo stati fortunati, e la felicità nella vita e in guerra è molto importante, “disse Parel.

Il massiccio di Montecassino, insieme al monastero benedettino situato sulla collina, costituì un’importante posizione difensiva per la Germania durante la seconda guerra mondiale. La Linea Gustav aveva lo scopo di impedire agli Alleati di prendere Roma. Il 18 maggio 1944, dopo pesanti combattimenti, fu conquistata dalla 2a armata polacca del generale Wodysław Anders. La battaglia provocò la morte di 923 soldati polacchi, 2.931 feriti e 345 dispersi.