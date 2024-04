Quale computer da gioco dovrei comprare? PC consigliati per aprile 2024. Configurazioni già pronte a prezzi diversi

Quale computer dovrei comprare per giocare? Quale processore dovrei scegliere? Quali schede grafiche sono le migliori? Domande simili inondano i forum su Internet, perché la situazione sul mercato dei componenti può cambiare rapidamente ed è difficile tenere il passo con le innovazioni che capovolgono i concetti precedenti. Prima di acquistare un computer, il futuro utente deve affrontare seri problemi strettamente legati al denaro, che dovrebbero essere una forte motivazione per cercare le migliori soluzioni. Ecco perché è stata creata la seguente guida con i computer consigliati. Utilizzando la nostra esperienza e il nostro database di test, abbiamo creato configurazioni otticamente trasparenti e intrinsecamente ottimizzate che rappresentano un buon punto di partenza per l'assemblaggio di un PC.

Autore: Sebastian Oktaba

La pubblicazione è stata creata principalmente per utenti non avanzati che hanno una conoscenza di base dell'assemblaggio di computer e che necessitano di una consulenza professionale su quale attrezzatura scegliere per un importo specifico. I visitatori abituali del forum e gli avidi lettori di articoli sul sito PurePC saranno probabilmente in grado di scegliere da soli i componenti migliori, ma anche in questo caso è utile vedere se i suggerimenti degli utenti si riflettono nelle scelte dei nostri redattori. Se in entrambi i posti vengono consigliate configurazioni molto simili, puoi ottimisticamente presumere che al momento non troverai un PC migliore. Naturalmente le combinazioni sono selezionate in modo ottimale e si concentrano principalmente sul rapporto qualità-prezzo, ma non miriamo affatto a ottenere il massimo risparmio. Se un componente leggermente più costoso fosse migliore o coperto da una garanzia più lunga, consigliamo vivamente questa soluzione. Qualità e affidabilità sono caratteristiche molto importanti.

La configurazione base nei kit proposti da PurePC è composta solo dai componenti base, ovvero processore, scheda madre, RAM, scheda grafica, alimentatore, dischi ed eventualmente un ulteriore sistema di raffreddamento. In questo caso non si è tenuto conto del prezzo del case del computer, soprattutto a causa dei gusti molto diversi dei lettori e dell'ampia gamma di offerte dei produttori. Tuttavia, abbiamo preparato dei suggerimenti per questo articolo: il cestino contiene solo gli ingredienti di base, mentre le scatole hanno una sezione tematica separata. Inoltre, periferiche e display hanno le proprie categorie, dove puoi controllare i modelli consigliati e scegliere quello che più si avvicina alle tue preferenze individuali. Prima di iniziare a fare acquisti, assicurati di visitare anche la nostra sezione hardware, dove troverai i test per la maggior parte dei componenti consigliati nella guida.

Nonostante siamo un sito che dedica molta attenzione all'overclocking, sconsigliamo vivamente tali pratiche. Negli ultimi anni il potenziale di overclocking dei processori e delle schede grafiche è diminuito in modo significativo, quindi i vantaggi dell'overclocking purtroppo sono minori. Va anche notato chiaramente che molto dipende dalle capacità, dal design e dall'attrezzatura dell'utente, quindi semplicemente non possiamo promettere nulla di sicuro. Nel caso dei processori Intel, solo alcuni modelli con moltiplicatore sbloccato consentono l'overclocking gratuito, che ovviamente gioca un ruolo importante nell'intero processo di costruzione della piattaforma. Tieni inoltre presente che tentativi di overclock non riusciti possono causare danni al dispositivo e la persona che esegue tali attività è sempre responsabile degli effetti di una modifica errata dei parametri. Pertanto, le configurazioni proposte si concentrano maggiormente sull'ottenere prestazioni specifiche fuori dagli schemi, piuttosto che armeggiare per migliorare le prestazioni.

Raggruppiamo le nostre collezioni in base all'offerta del negozio online morele.netTuttavia, il post è del tutto originale e indipendente. Il negozio è solo una base di prodotti e ci siamo impegnati a rifornirlo il più rapidamente possibile e a mantenere prezzi competitivi sugli ingredienti scelti dai nostri redattori. Creiamo PC consigliati dal 2008 con l'impegno di tutto il nostro team editoriale, ma siamo sempre felici di ricevere feedback e commenti dai lettori: dopo tutto, l'elenco è indirizzato a te. Ci rendiamo conto che è impossibile accontentare tutti, perché la soggettività è un tratto molto umano, ma cercheremo di adattare la pubblicazione alle aspettative della maggioranza. Le formazioni proposte sono un punto di partenza, pensato secondo il bilancio sopra approvato, ma non esauriscono il discorso. Una nuova edizione delle collezioni appare sempre il primo del mese e viene completamente aggiornata dopo due settimane, poiché i prezzi e la disponibilità dei prodotti possono cambiare in modo significativo. Sotto quasi ogni componente includiamo anche un'alternativa simile per prestazioni e prezzo, che potrete scegliere senza preoccuparvi della qualità del computer.