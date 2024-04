Ancelotti: penso che le lamentele di Guardiola siano buone, il loro programma è più difficile

[ABC] Cosa ne pensi della partita? In particolare, quanto è emozionante il ritorno di Eder Militao? Cosa significherà il suo ritorno a fine stagione?

Stiamo parlando di uno dei migliori difensori al mondo. Per noi il suo ritorno è importante. Come abbiamo detto ieri, ha ancora bisogno di tempo per adattarsi un po’ meglio al gioco. Ma la cosa più importante è che sia con noi e migliorerà in allenamento. Avremo sicuramente bisogno di lui nelle prossime partite e a fine stagione. E quando un giocatore torna dopo un periodo così lungo è ovviamente una sensazione positiva per tutto lo spogliatoio e per tutto il gruppo. Tutti i giocatori si sono congratulati con lui.

[SER] Rodrigo ha segnato due gol e io ho festeggiato con lui il secondo gol. Cosa significa questo per il giocatore e cosa ha fatto in assenza di Vinicius? La prossima stagione ci saranno tanti attaccanti come Endrek e Mbappe. Qual è la tua valutazione di Rodrigo?

Ha giocato benissimo, ha fatto la differenza e ci ha dato la possibilità di passare subito in vantaggio. Aveva due opere di alto livello e qualità. Questo fa Rodrigo e questo dovrebbe fare. Ora tutti possono dire che si trova meglio sulla fascia sinistra, ma per me Rodrygo sta bene in tutte le posizioni. Ma va bene così… E non dimentichiamo che ha segnato anche una doppietta in semifinale di Champions League giocando da destra. E' un grande attaccante e a volte non è efficace come lo era oggi, ma per un attaccante è del tutto normale.

[Chiringuito] La prossima sfida del Real Madrid è i quarti di finale di Champions League contro il City. Guardiola si è lamentato con veemenza del fatto che avevi 9 giorni per preparare questa partita. Mi sono lamentato del programma. Come lo valuti?

Ah, lo apprezzo molto [śmiech]. Lo valuto bene. Penso che sia chiaro che il loro programma è più difficile [śmiech]Ma questo è il calcio moderno. A questo proposito, ovviamente, abbiamo un piccolo vantaggio, che però non determinerà l'esito della partita. Però è vero che abbiamo il tempo necessario per prepararci bene e giocare meglio, perché oggi abbiamo giocato bene e gestito bene la partita, ma non abbiamo giocato con grande intensità perché la partita non lo richiedeva. Mi è piaciuta molto la gestione della partita, con un po' meno intensità, che avrebbe dovuto essere un po' più alta.

[AS] Voglio chiederti di Valverde che ha riportato un livido? Hai parlato con lui? È qualcosa di pericoloso? Può valutare la sua partita in cui è tornato a giocare da falsa ala destra?

Valverde ha un colpo, ma penso che starà bene. Ora abbiamo due giorni liberi e recupereremo tutti bene. Ha giocato il suo gioco. Come ho detto, non con la solita intensità, ma come diciamo sempre, è sempre difficile giocare ad alta intensità dopo la sosta.

[COPE] Ammetti che il calendario è un vantaggio del Real rispetto al City, ma potrebbe anche essere una cosa grave il fatto che tu non giochi una partita per 9 giorni?

No…non credo. Penso che ci sarà utile perché abbiamo una settimana per preparare la partita. Diamo questi due giorni liberi per far riposare gli attori, e da mercoledì abbiamo il tempo necessario e opportuno per prepararci al meglio.

[Radio Nacional] Manca una partita alla fine del campionato spagnolo. Vedete un percorso chiaro verso il titolo? Solo il Real Madrid può perdere questo titolo adesso?

[krzywi się] Non ci pensiamo. Crediamo di avere un vantaggio e dobbiamo approfittarne vincendo tutte le partite rimanenti e iniziando la prossima partita contro il Maiorca. Non possiamo calcolare perché la Liga è ancora aperta. Noi però abbiamo questo vantaggio e dobbiamo sfruttarlo giocando bene e cercando la vittoria in tutte le partite.

[El País] Rodrigo oggi è stato decisivo. Veniva da un periodo difficile a livello di gol. Se guardiamo al suo legame con il gol possiamo dire che è il giocatore della serie?

[zastanawia się] Penso che ci siano casi isolati di attaccanti che hanno segnato, tirato e continueranno a segnare, come Cristiano Ronaldo o Karim Benzema. [uśmiech]. Penso che con l'esperienza di Rodrygo migliorerà questo aspetto. La verità è che è giovane, ma gioca con molta intensità e talvolta, poiché gli chiedo di lavorare in difesa, non è fresco sotto porta. Oggi era fresco, ovviamente.

[MARCA] Bellingham è tornato in gioco. Ci siamo abituati ai suoi obiettivi e alla sua efficienza. Oggi sembrava spento. È dovuto alla bassa densità? Oppure ha bisogno di ritrovare quella scintilla che tanto lo ha colpito?

Sì, oggi non ha avuto la freschezza che ha di solito. Ha giocato due partite molto forti contro l'Inghilterra e penso che ne abbia pagato il prezzo oggi. Tuttavia, lo stesso vale per gli altri. La verità è che quando parlo di potere oggi, come puoi vedere, mancano giocatori come Bellingham e Valverde che abbiano quel potere.

[OkDiario] Mentre era con Bellingham, ha chiuso la bocca dopo un'azione nel secondo tempo. Dopo i fatti di Valencia ha commentato l'arbitrato in Spagna? Pensa che sia diverso?

Beh non lo so. Non so cosa stia pensando. Posso dire che ha imparato molto bene cosa fare. [chwila ciszy] Cioè, rimanere in silenzio.

[Onda Cero] Voglio restare con Bellingham. Bellingham non ha giocato prima del ritiro della nazionale e ha avuto una pausa prolungata. Gli manca quella scintilla dei primi 3-4 mesi di stagione quando segnò 17 gol nelle prime 20 partite? Con Bellingham in ottima forma, hai più possibilità di eliminare il City?

naturalmente [śmiech]. La possibilità di battere il City è se tutti danno il meglio di sé [śmiech]. Questo vale per Bellingham e per tutti. Pensavo che Bellingham avesse giocato alla grande per la nazionale. Ha lavorato duro lì e penso che il lavoro che ha fatto gli tornerà utile nelle prossime partite qui.

[The Athletic] Prima della partita hai detto che mentre aspetti che Militao sia completamente in forma, i tuoi dubbi per il City sarebbero Tchouamini o Nacho. In che modo il fatto che il ritiro di Tshwamini possa aprire la strada all'ingresso di uno come Kamavindze a centrocampo influenza questa decisione?

Ci sono molte cose da valutare. Tshwamini, per esempio, oggi è stato molto importante perché era una presenza forte a centrocampo. Ha lavorato tanto e recuperato tanti palloni e se lo avesse ripreso non l'avremmo avuto. Ma se non è lui, potrebbe essere Camavinga. Scegliere qualcuno è un problema, ma è un problema positivo, non negativo.

[Radio MARCA] Si parla molto del comfort dei giocatori, ma voglio chiederti di te. Come gestirai questi nove giorni in città? [uśmiech Carlo] Li analizzerai attentamente? Lo hai analizzato bene? Guarderai tutte le loro partite?

Beh…conosciamo bene la città. Abbiamo visto anche la partita di oggi [z Arsenalem]. Analizzeremo tutto il possibile, ma ovviamente il focus principale è sulla nostra partita, che dovrà essere diversa da quella di oggi. La partita dovrebbe essere più intensa, ma sicuramente sarà così. Come ho detto, abbiamo tempo per preparare tutto alla perfezione.