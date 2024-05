L’islamizzazione dell’istruzione in Kirghizistan è in aumento. Ansia nella società

Sebbene il Kirghizistan sia una delle repubbliche post-sovietiche meno popolate dell’Asia centrale (meno di 7 milioni di persone), ci sono 130 istituti di istruzione religiosa, comprese 34 scuole femminili. Per fare un confronto, in Kazakistan, con una popolazione di oltre 20 milioni di persone, ci sono 12 scuole di questo tipo, e in Uzbekistan, con una popolazione di oltre 35 milioni di persone, ci sono 15 istituti simili In Kirghizistan il paese non è regolamentato e i rappresentanti di diverse sfere sociali temono che ciò porterà all’islamizzazione del paese.

Inoltre, la quantità non si traduce in qualità, dicono i corrispondenti del portale, portando l’esempio di una scuola moderna nella regione di Assos, nel sud del Paese, dove le ragazze leggono diligentemente il testo arabo del Corano, ma capiscono solo poco di esso. “Non ne capisco il significato”, ha detto uno studente quando gli è stato chiesto di spiegare l’essenza della Sura 30 che stava studiando. Un altro ha detto: “Ho appena letto la Sura 78”. “Ma non ne capisco ancora il significato”, ha aggiunto.

Preoccupazioni in Kirghizistan Si tratta dell’educazione islamica

Scuole religiose come queste sono attualmente oggetto di dibattito sull’educazione islamica in Kirghizistan. Da un lato, cresce la domanda di educazione religiosa, anche da parte delle famiglie che mandano le proprie ragazze a scuola “per prepararle ad essere spose che rispettino usi e tradizioni islamiche”. D’altro canto, ci sono preoccupazioni riguardo, tra le altre cose, alle loro fonti di finanziamento, alla qualità della loro istruzione e alla loro possibile separazione dalla società secolare. Molti credono che ciò possa favorire tendenze estremiste e minare la natura laica dello Stato.

Il titolo rilasciato da tali scuole, che consentono ai diplomati di insegnare “le basi degli insegnamenti della Sharia” (senza comprendere il significato fondamentale del Corano), offre poche opportunità di lavoro al di fuori delle scuole religiose. Azatek sostiene che ciò non ha alcun valore per le università laiche.

Le fonti di finanziamento di alcune strutture sollevano preoccupazioni. È noto che molte scuole sono state costruite con i soldi degli stati del Golfo Persico che desiderano espandere la loro influenza in Kirghizistan. Ciò fa temere che forme di Islam diverse dall’Islam hanafita moderato predicato dalla corrente principale rappresentata dai muftì kirghisi inizieranno a penetrare nella società kirghisa. È anche un dato di fatto che alcune strutture sono state finanziate da politici locali in cerca di sostegno nella comunità di orientamento religioso.

Di tanto in tanto, i servizi di sicurezza del Kirghizistan segnalano ispezioni nelle scuole pubbliche e “sotterranee”, nonché la chiusura e la sospensione di alcune di esse. Sono noti casi in cui gli organizzatori di classi illegali non hanno ricevuto un’istruzione religiosa formale e molti dei bambini a cui hanno insegnato non hanno frequentato le scuole regolari. Le autorità affermano che sono i cittadini stessi a denunciare quando constatano che le attività delle scuole religiose sono inappropriate e possono portare ad un aumento delle tendenze estremiste.

I critici però non ne sono convinti. Gli osservatori affermano che alcune scuole religiose sono registrate come scuole di lingua private e non menzionano la religione nei loro documenti. Inoltre, le autorità sostengono che lì l’istruzione è gratuita, anche se gli studenti e i loro genitori lo negano.