L’accordo sul gas è bloccato. Mosca: le richieste di Pechino sono irragionevoli

Lo ha detto chi ha familiarità con la questione La Cina richiede prezzi vicini ai prezzi interni fortemente sovvenzionati della Russia Si è impegnata ad acquistare solo una piccola parte della capacità annua prevista del gasdotto, pari a 50 miliardi di metri cubi di gas.

Lo indica il FT L’avvio del gasdotto cambierebbe la difficile situazione in cui versa Gazprom, la società monopolistica di Stato russaPerché il mercato cinese riceverà il gas dai giacimenti di gas della Russia occidentale, che rifornivano l’Europa prima della guerra in Ucraina. Gazprom ha subito una perdita di 629 miliardi di rubli (6,9 miliardi di dollari) lo scorso anno, la più grande in almeno un quarto di secolo, a causa del calo delle vendite di gas verso l’Europa, diventata più indipendente del previsto dall’energia russa.

Mentre la Russia ha confermato di essere fiduciosa di raggiungere un accordo sulla forza Siberia 2 “nel prossimo futuro”, hanno detto due fonti al Financial Times. Questa impasse è stata la ragione per cui l’amministratore delegato di Gazprom Alexei Miller non si è unito a Putin durante la sua visita a Pechino a maggio.

Tatiana Mitrova, esperta del Center on Global Energy Policy della Columbia University, ha detto che Miller, che all’epoca si trovava in Iran, sarebbe stato fondamentale per qualsiasi negoziato serio con la Cina, e la sua assenza era “altamente simbolica”.

Secondo fonti del FT. L’accordo sul gasdotto è stata una delle tre principali richieste di Putin a Xi durante il loro incontro. Gli altri due fattori sono stati l’attività delle maggiori banche cinesi in Russia e l’assenza della Cina alla conferenza di pace sull’Ucraina, prevista in Svizzera. READ Miss Mondo ha lasciato il suo paese. È stata condannata all'"esilio indefinito"

“Gazprom dovrà accettare i termini di Pechino”.

La Cina ha annunciato venerdì che non parteciperà alla conferenza, come hanno affermato due delle tre persone citate dal giornale Pechino e Mosca hanno discusso della separazione di una o più bancheche finanzierebbe il commercio di componenti dell’industria della difesa russa, il che implicherebbe sicuramente l’imposizione di sanzioni statunitensi e l’isolamento di questa banca dal sistema finanziario globale.

Ma l’accordo sul gasdotto è ancora lontanoQueste fonti aggiungono che la cooperazione proposta con le banche cinesi sarà su scala molto più ridotta di quella richiesta dalla Russia.

Secondo Alexander Gabuev, direttore del Carnegie Russia Eurasia Center di Berlino, la mancata conclusione dell’accordo da parte della Russia dimostra come, a seguito della guerra in Ucraina, la Cina sia diventata il partner dominante nelle relazioni con la Russia.

La Cina potrebbe aver bisogno strategicamente del gas russo come fonte sicura di approvvigionamento, piuttosto che basarsi su rotte marittime che potrebbero essere interrotte in caso di conflitto marittimo su Taiwan o sul Mar Cinese Meridionale. Per essere redditizia, la Cina ha bisogno di prezzi molto bassi e di impegni flessibili, ha spiegato Gabuyev al quotidiano britannico.

– La Cina ritiene che il tempo sia dalla sua parte. Possono aspettare di ottenere i migliori affari dai russi e aspettare che l’interesse per le relazioni sino-russe si sposti altrove. Il gasdotto può essere costruito molto rapidamente e i giacimenti di gas vengono già sfruttati. L’esperto ritiene che alla fine i russi non abbiano altra scelta per vendere questo gas.

