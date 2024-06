Solo poche ore per acquistare CD Projekt RED al prezzo scontato del 75%! Offerta su PS Store

La community PlayStation può accedere al popolare titolo creato dallo studio polacco a un prezzo molto più basso. Il lavoro prosegue ancora per qualche ora.

La scorsa settimana Sony ha lanciato il programma PlayStation Days of Play, attraverso il quale possiamo contare su numerose promozioni e opportunità per acquistare giochi e attrezzature a prezzi inferiori. Da diversi giorni annunciamo saldi di titoli interessanti e tagli di prezzo per gli abbonamenti PS Plus, ma ora è il momento di un’offerta a tempo limitato.

Nell’ambito dei PlayStation Play Days, i giocatori possono acquistare The Witcher 3 Wild Hunt con uno sconto fino al 75%. Tuttavia, ricorda che la promozione è valida fino alle 18:00 (4 giugno). Pertanto pagheremo solo 47,25 PLN per il gioco nella versione completa.

PlayStation Game Days: offerta 24 ore su 24

Geralt’s Adventure è sul mercato da diversi anni e molti appassionati di eSport lo sanno bene. Tuttavia, l’edizione completa include, oltre al gioco base, due espansioni della storia che consentono ulteriori ore di divertimento e reminiscenza di tutti i sapori del gioco.

Ricorda che da oggi sono disponibili anche i prodotti PS Plus Essential: gli abbonati al servizio possono già provare 3 giochi e le versioni più costose del servizio riceveranno altri nuovi prodotti nei prossimi giorni.