C’è la prima qualificazione per le semifinali del Roland Garros! Principali novità di Iga Świątek

Entrambi i giocatori, che hanno aperto una giornata emozionante a Parigi, hanno giocato il loro ruolo di favoriti fin dall’inizio della competizione del Grande Slam. Nel turno precedente, Gauff ha sconfitto Elisabetta Cocciarito (51 giocatrice professionista), 6:1, 6:2, ed ha eliminato la tunisina Clara Tosson, 72esima al mondo, 6:4, 6:4.

La competizione tra i migliori “otto” del campionato femminile è iniziata in condizioni meteorologiche favorevoli. Il campo centrale è dotato di un tetto, se necessario, ma la luce del sole che entra nell’impianto di certo non ha disturbato i tifosi o le stelle della partita di martedì.

Ons Jaber ha sorpreso Coco Gauff. Questo è un tiro in sospensione!

La prima foto di gruppo è apparsa nella prima partita. La tunisina si è guadagnata un break e l’americana ha lottato per sei minuti per difendere il servizio. Ha funzionato, ma il 20enne non ha avuto nulla da dire quando gli avversari hanno passato la palla. Non ha avuto un solo break point durante l’intero set. Jaber è esattamente l’opposto.

Il momento clou della partita è stata la sua giocata nel settimo gioco. La tennista ha effettuato un tiro in sospensione direttamente nell’angolo del campo dal lato dell’avversario. La tunisina ha stretto la presa e ha ricevuto una standing ovation. Dopo un po’ ha commesso un semplice errore, ma non si è arresa. Al terzo tentativo sono riuscito a rompere l’americano. Questo è stato il momento decisivo della prima partita.

Il set si è concluso senza sviluppo. Gauff non ha avuto alcun break point e ha perso 4-6 dopo un ace. Tuttavia, i fan non avevano dubbi che la giovane star non avrebbe lasciato le cose in quel modo.

Coco Gauff è tornato. Colpi di scena nel secondo gruppo

In effetti, molto è cambiato nella seconda partita. I primi tre del torneo non hanno perso nemmeno un attimo e hanno provato a sfondare dopo un breve vantaggio nel quarto gioco. Martedì ha così sfruttato il suo primo break point dei quarti di finale.

Il tunisino non ha abbandonato le mosse rischiose e ha impressionato il pubblico. Con il punteggio di 2:4 ha dimostrato un coraggio incredibile. Seguendo il potente dritto del suo avversario, raggiunse la palla e un attimo dopo fece una mossa straordinaria verso l’angolo del campo. Tuttavia, il set era irreparabile. L’ottavo tennista al mondo ha perso la partita 2:6 dopo aver perso tre game di servizio.

Coco Gauff giocherà le semifinali del Roland Garros!

Il tennis femminile ha mostrato ancora una volta la sua bellezza. Ciò che abbiamo visto all’inizio dei quarti di finale non ha avuto senso nei minuti successivi. Jabeur, che correva molto, alla fine ha perso le forze e, anche se ha mostrato movimenti impressionanti, non ha avuto alcuna possibilità di progredire sulla distanza più lunga.

Gauff ha vinto il “pallino” nella quarta partita, rompendo il 29enne. Non c’era abbastanza forza per un’altra svolta. Con il punteggio di 5-2, il 20enne ha ricevuto la prima palla della partita. Tuttavia, il suo buon servizio le ha permesso di difendersi. Pochi minuti dopo, il finale posticipato è diventato realtà.

La tennista americana giocherà la finale degli Open di Francia contro Iga Svetek.

Grazie per aver letto il nostro articolo fino alla fine.