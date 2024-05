Elena Rybakina ha parlato di Aryna Sabalenka e Iga Švetek. Non potrebbe essere più chiaro

Ti guarirò A maggio ha vinto due premi preziosi. In primo luogo, la rappresentativa polacca ha vinto il torneo WTA 1000 di Madrid Successivamente non ha dato alcuna possibilità ai suoi concorrenti e ha ottenuto un’altra vittoria nella capitale, Roma. In entrambi i casi ha sconfitto in finale la seconda racchetta del mondo – Aryna Sabalenka . Dopo la partita con la nostra migliore tennista nella capitale italiana, la bielorussa ha indicato alla telecamera che intende vendicarsi della 22enne per le sconfitte di questa stagione nel prossimo torneo. La sua missione non sarà facile, poiché la 26enne dovrà combattere in… Roland Garros. Il giocatore ha un bel ricordo di queste partite Tommaso ViktorovskijChe vinse a Parigi nel 2020, 2022 e 2023.

Durante la conferenza stampa pre-torneo, alla seconda classificata campionessa WTA è stato chiesto della sua rivalità in campo con il polacco. Non si può negare che sia Raszyn in questa stagione Lentamente divenne l’incubo di Sabalenka. “Ce l’ho fatta (Iga Świątek – ndr). Risultati sorprendenti a Parigi. La prendo come una sfida e adoro affrontare le sfide difficili. Questo mi motiva e Aggiunge energia al lavoro, Combattere. “Penso che la competizione con Iga sia fantastica”, ha ammesso apertamente il tennista.

È interessante notare che non solo al giocatore di Minsk è stato chiesto della nostra stella.

Iga Świątek: sono in buona forma e nella posizione giusta per iniziare il torneo. video/AP/© 2024 Stampa associata

Jelena Rybakina vive dal ponte su Iga Shvetek e Arina Sabalenko. Non lo avrebbe nascosto

Il rappresentante del Kazakistan ritorna in tribunale dopo la pausa – Jelena Rybakina. A causa di un malore il giocatore è stato purtroppo costretto a ritirarsi dal torneo WTA 1000 di Roma. Per la gioia dei tifosi, il 24enne si è già ripreso ed è pronto per il prossimo evento. A Parigi l’attaccante numero quattro al mondo ha avuto l’opportunità di allenarsi con Aryna Sabalenka. READ Robert Lewandowski ha chiesto del suo incontro con l'influencer Julia Chujaj

Come la bielorussa menzionata sopra, i giornalisti hanno chiesto alla 24enne in una conferenza stampa chi fossero le migliori tenniste del tour femminile. “Chi è il tuo concorrente più duro… Iga Svetek o Aryna Sabalenka?” – era la domanda.

Beh, direi Arena. Giochiamo molte partite difficili e loro sono molto aggressivi. Ha una buona forza. E nel caso di Iga, sento di avere più controllo in un gioco leale grazie alla mia superiorità su Iga. È più difficile con Arina ~ La star ha confessato.

Rybakina giocherà la sua prima partita a Parigi lunedì 27 maggio. Il suo rivale sarà il belga – saluta Minin. Lo stesso giorno comparirà in tribunale anche il rappresentante polacco. L’avversaria di Iga Świątek sarà la francese Liulia Gangan.

Jelena Rybakina/Rob Prang Spin DPPIDPPI tramite AFP/Agenzia di stampa francese

Aryna Sabalenka, Iga Švetek/Antonio Coversel/Agenzia di stampa francese