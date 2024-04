0:6 E il colpo di scena. Ha vinto Magda Linette e la polacca ha perso quando ha raggiunto le semifinali degli Australian Open

Magda Linette ha iniziato in grande stile la WTA 500 di Charleston, Dalla vittoria su Petra Martic 6:3, 6:4. Il polacco non ha mai mollato il servizio e ha dominato l'intera partita. Così, ha rotto una serie di quattro sconfitte consecutive nel gioco in singolo. Questa prestazione può sicuramente darci ottimismo in vista della prossima partita.

Nel secondo turno, la semifinalista dell'Australian Open di quest'anno, Dayana Jastremska, aspettava la nostra rappresentante. Ma nelle ultime partite, l'ucraino non ha mostrato la stessa prestazione di Melbourne, il che ha dato speranza al giocatore di Poznań di vincere due partite di singolare di fila per la prima volta in sei mesi. Tuttavia, il suo vantaggio rivale è il fatto che lo fa Finora non ha mai perso contro la 32enne, anzi, non ha mai perso nemmeno un set. Negli scontri diretti, il giocatore più giovane è avanzato 3-0.

Fin dall’inizio della partita Yastremska ha voluto sottolineare che gli ottimi risultati ottenuti nei precedenti incontri con Linette e il risultato di quest’anno agli Australian Open non sono stati una semplice coincidenza. L'ucraino ha dominato il nostro tennista fin dalla prima palla Guadagnava costantemente punti sul suo conto. Era quasi impeccabile e la polacca non aveva idea di come contrastare il suo avversario perfettamente giocato.

La giocatrice del Poznań ha iniziato a giocare solo nel sesto game, quando si è difesa dal cosiddetto bagel, cioè dal set perso a zero. Aveva tre break point per salvarsi da questo risultato, ma sfortunatamente. Negli ultimi palloni Djana si è rivelata più efficace e ha vinto meritatamente il primo set per 6-0. Pertanto, Lynette ha condiviso il destino di Fresh, che… Con questo risultato ha perso anche il primo gruppoMa contro Sloane Stevens. READ Olimpiadi in diretta: ultimi conteggi delle medaglie, risultati e notizie

Nel secondo set c'è stata la svolta. Linette ha giocato meglio, Yastremska ha commesso più errori

Tuttavia, l'ultima partita del primo set ha fatto sperare che il secondo set sarebbe stato un po' diverso dall'inizio della partita. In effetti, Magda ha iniziato a comportarsi molto meglio. Innanzitutto, ha vinto la partita al servizio e un attimo dopo ha rotto il suo avversario e si è portata in vantaggio per 2-0. Tuttavia, il polacco non ha dato seguito. Nella prossima partita Si è verificato un malfunzionamento del servizio per un residente di Poznań. La Jastremska ha approfittato dei problemi della nostra rappresentativa e ha subito recuperato la sconfitta, portandola al punteggio di 2:2.

Tuttavia, non è stata una bella partita da parte dell'ucraina, dato che anche Lynette ha migliorato la sua forma nel rally. Grazie a questo La partita è stata molto equilibrata. Un'altra svolta è arrivata nell'ottava partita. Poi Magda ha giocato con pazienza e Jastremska ha ricominciato a fare altri errori. Il polacco ha approfittato del punto della seconda di servizio e ha condotto 5:3.

Sfortunatamente, ancora una volta la giocatrice di Poznań non è riuscita a confermare un break, questa volta mentre stava servendo per il set. fortunatamente Lo sfidante è arrivato con poco aiutoChe ha giocato una decima partita pessima. Lei ha concluso con un errore non forzato di rovescio e alla fine il secondo game è andato a Linette con il punteggio di 6:4.

Nel set decisivo entrambi si sono comportati brillantemente con il servizio, fino a quando il punteggio è diventato 3:2 per la rappresentativa polacca. Poi è arrivata la svolta. Con un punteggio di 30-30 Magda ha dato un'ottima risposta, poi la sua avversaria ha commesso un errore di doppio servizio È diventato 4:2 per un uomo di 32 anni. L'avversaria ha iniziato a sentirsi frustrata e questa volta la nostra tennista ha approfittato del vantaggio guadagnato a metà set. Alla fine il giocatore del Poznań ha vinto 0:6, 6:4, 6:3 e per la prima volta in sei mesi ha vinto due partite di singolare di fila. READ La FIFA non vuole escludere la Russia. Lo spareggio con la Polonia potrebbe essere rinviato

