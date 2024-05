Cronache choc da Roma. Il grande rivale di Świątek si ritira dal torneo

Sono molto dispiaciuto di dovermi ritirare dal torneo di Roma. Sfortunatamente non mi sentivo abbastanza bene per iniziare. Ho un bellissimo ricordo della vittoria dell’anno scorso e volevo davvero difendere il titolo. Roma è un posto speciale per me. Non vedo l’ora che arrivi lo spettacolo del prossimo anno e non vedo l’ora di esibirmi davanti al pubblico italiano

~ Yelena Rybakina ha commentato la sua decisione