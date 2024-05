God of War Ragnarok su PC una sorpresa per il PlayStation Showcase? Informazioni sui primi dettagli

Sembra che i giocatori PC verranno presto introdotti a un altro gioco esclusivo per PlayStation. God of War Ragnarok su PC potrebbe ricevere presto un annuncio ufficiale.

L’espansione di Sony nello spazio PC non è una novità. Sia Jim Ryan che Hiroki Totoki hanno affermato apertamente che è solo questione di tempo prima che altri giochi arrivino su PC. Secondo recenti annunci, il rilascio degli esclusivi giochi per giocatore singolo sarebbe dovuto avvenire circa due anni dopo la loro anteprima. Le ultime informazioni mostrano che God of War Ragnarok sarà uno dei prossimi porting della compagnia giapponese.

Vale la pena notare qui che queste non sono informazioni ufficiali. Tuttavia, le notizie provengono da una fonte molto affidabile: Kun Pilbil. Le informazioni da lui fornite erano quasi sempre accurate, il che confermava solo che aveva accesso a fonti veramente affidabili. Ciò è particolarmente vero per i prossimi giochi in arrivo su PS Plus. Billbil-kun afferma che God of War: Ragnarok sarà annunciato su PC a maggio! Tuttavia, le informazioni esatte sulla data di rilascio non sono note.

🚨 Prossima uscita 🚨 God of War Ragnarok è uno dei prossimi giochi esclusivi per PlayStation ad essere portato su PC La data dell’annuncio è imminente. Scopri tutti i dettagli che conosciamo nell’ultimo rapporto della rivista Dealabs#God of War Ragnarok #Computer https://t.co/DDNBoEMk6I – Billbil Kun (@billbil_kun) 10 maggio 2024

Questa sarà la prossima grande produzione di Sony in arrivo su PC. Presto, sempre più giocatori potranno vivere l’avventura di Jin Sakai, dato che Ghost of Tsushima (PC) farà il suo debutto il 16 maggio. God of War è un marchio eccezionalmente forte, quindi l’ultima storia di Kratos dovrebbe trovare un vasto pubblico.

Billbil-kun indica che l’uscita potrebbe essere annunciata sul PlayStation Showcase, ma non c’è alcuna certezza al riguardo. Sony potrebbe decidere di fare un annuncio separato sotto forma di un normale video su YouTube, come nel caso della maggior parte dei porting su PC. Da diversi giorni circolano voci sulla mostra Sony, di cui abbiamo scritto qui.