Ricordiamolo la sera del 27 gennaio a Rostov Il muro di un condominio è crollato in via Narimanov 72/3. I residenti sono stati evacuati e la fornitura di gas all’abitazione è stata interrotta.

Secondo quanto riferito dai residenti, sul luogo dell’incidente sono arrivati ​​un’ambulanza e un’auto dei soccorsi . Secondo i residenti, l’ambulanza trasportava un pensionato. Tuttavia, il Ministero delle situazioni di emergenza non ha fornito informazioni sulle vittime.

Anton Herashchenko, consigliere del Ministero degli Interni ucraino I social media hanno riferito che i residenti dell’edificio affermano di non aver ancora ricevuto un risarcimento.

Le autorità russe ritengono che per poter entrare in sicurezza negli appartamenti sia necessario attendere i risultati dei test. Mentre i residenti hanno “perquisito” liberamente la casa (come mostrato nel video).