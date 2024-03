La mascolinità in tempi di crisi. “Torna quando i ragazzi hanno bisogno di muoversi.”

Dottorato di ricerca Katarzyna Wojnica, sociologa dell'Università di Göteborg: chi e cosa?

Con tutto questo urlare su come noi donne siamo discriminate, sminuite e ignorate. Ora tutti hanno i diritti delle donne nel loro radar, anche alcuni politici conservatori che dieci anni fa non avrebbero sospettato di tale sensibilità. Adesso gli uomini si lamentano che i loro problemi vengono sottovalutati e gli psicologi discutono della crisi della mascolinità.

Il primo testo scientifico che ho scritto 20 anni fa era dedicato alla crisi della mascolinità. Riguardava il fatto che non esiste affatto una crisi della mascolinità.

Com'è?

Ciò che stiamo attualmente osservando sono cambiamenti sociali che cambiano i ruoli delle donne e degli uomini e cambiano il concetto di femminilità, mascolinità e altri generi che non rientrano in questa divisione binaria. Questi cambiamenti avvengono, ma non c’è nulla di cui preoccuparsi, perché se cambia la società, cambiano anche le norme. Certo, vent'anni sono tanti, ma immagina che le prime notizie sulla crisi della mascolinità risalgano ai tempi della Rivoluzione francese.

Un periodo di cospirazioni, disordini politici e battaglie. Dove c’è spazio per una crisi della mascolinità?

La Rivoluzione francese è stata collegata ad un certo punto – che non si è conclusa con successo – anche alla questione del miglioramento dello status e della posizione delle donne nella società. Il punto è che il tema della crisi della mascolinità di solito emerge quando si parla delle donne e della loro maggiore liberazione. Questo è il motivo per cui ora, come ho detto, quando c’è un grande dibattito sui diritti delle donne, inclusa la liberalizzazione del diritto all’aborto, nel discorso appare di nuovo l’immagine di una crisi della mascolinità, a cui alcuni gruppi fanno riferimento per non parlare troppo molto sulle donne.

“La causa della disuguaglianza è il patriarcato”.

Non è una semplificazione eccessiva? Forse il problema sta nel termine stesso “crisi”, ma non possiamo sfuggire al fatto che gli uomini fanno certi commenti, che si sentono incompresi e che dopo tutto il problema c’è. Dicono addirittura che, a causa della maggiore attenzione rivolta alle donne, la disuguaglianza di genere sta aumentando.

Non sono d’accordo con quest’ultima tesi. Nessuna ricerca ha dimostrato, soprattutto quando si tratta della questione dell’aumento dei diritti delle donne e della riduzione dei diritti degli uomini, che gli uomini perdano questi diritti. Tuttavia, nulla di questa discussione mi sorprende, dal momento che va avanti dal XVIII secolo.

Tuttavia, si intensificò negli anni ’60, quando emerse il femminismo della seconda ondata, che parlò di discriminazione più strutturale, violenza sessuale e disuguaglianza nel mercato del lavoro. Poi, sulla scia del loro attivismo, si sono fatte sentire le voci di uomini che si sentivano discriminati, soprattutto in Europa occidentale e negli Stati Uniti. A quel tempo sorse un fenomeno molto interessante di movimenti sociali maschili, che continuano ad operare fino ad oggi, ad esempio, sotto forma di gruppi che difendono i diritti degli uomini. Soprattutto, mettono in discussione i successi del movimento femminista. Ma alcuni di questi movimenti stanno cominciando a rendersi conto che il patriarcato è la causa della disuguaglianza.

Quindi non sono le donne, ma piuttosto il modello sociale in cui operiamo e quali modelli questo modello instilla in noi fin dalla tenera età ad essere la fonte della successiva discriminazione contro gli uomini?

Sì, ma non solo per gli uomini, perché la struttura sociale impone ai sessi ruoli e requisiti, che sono in qualche modo discriminatori tra i sessi. Quindi sì, a volte anche gli uomini si trovano nella posizione poco invidiabile di essere soggetti al sessismo in certe aree, ma non più delle donne, solo in modo diverso.

“I ragazzi hanno dovuto trasferirsi.”

Intendi gli anni Sessanta e Settanta. Nell'Europa occidentale, tuttavia, questa società era significativamente diversa dalla vita nella Repubblica popolare polacca. Una società socialista, nella quale la Chiesa cattolica ha svolto un ruolo estremamente importante come mediatore dei rapporti familiari e di partenariato, è difficile da paragonare alla società democratica europea.

La situazione nell’Europa centrale e orientale era significativamente diversa da quella occidentale, ma questa differenza era specifica. Perché se guardiamo ai diritti politici o lavorativi delle donne negli anni '60, scopriremo che questo blocco di paesi socialisti era più progressista a questo riguardo rispetto all'Europa occidentale. Nella Germania Ovest, fino agli anni ’70, le donne sposate dovevano chiedere ai mariti se potevano aprire un conto in banca o andare a lavorare. In Polonia, dopo il 1945, le donne furono liberate, almeno nella sfera pubblica e almeno sulla carta. Sono entrate nel mercato del lavoro e hanno iniziato a svolgere un ruolo molto più importante nella sfera politica e pubblica rispetto alle donne dei paesi più democratici.

Ma già a livello privato e familiare le donne polacche hanno certamente ripetuto i loro precedenti ruoli tradizionali. Tornavano a casa dal lavoro e cominciavano a lavorare per la seconda volta in cucina, occupandosi dei bambini. Questa situazione era vantaggiosa per gli uomini perché non erano più gli unici capofamiglia della famiglia, ma una volta tornati a casa non condividevano i lavori domestici con la compagna e potevano, ad esempio, dedicarsi ai propri hobby.

Perché il costrutto culturale era questo: il padre di famiglia doveva essere forte, deciso e avere il controllo di tutto, non intrecciare i capelli di sua figlia all'asilo.

Quindi doveva avere il potere. Ed è qui che viene sepolto il cane, perché la liberazione delle donne significa anche che possono esercitare il potere a vari livelli, istituzionale e politico, oppure esercitare il potere sul proprio corpo e decidere per se stesse. Questi cambiamenti hanno fatto sì che gli uomini, che detenevano tutto il potere, dovessero farsi avanti per fare spazio alle donne. “Crisi” viene usata come parola chiave quando gruppi di uomini non si accontentano di dover rinunciare a una fetta della torta e dire addio ai privilegi maschili. Con il privilegio del potere, ma anche con il fatto che quando tornano al lavoro non si siedono sul divano davanti alla tv, devono preparare la cena.

Naturalmente bisogna ricordare che non si può parlare degli uomini come di un gruppo omogeneo, perché questo non porterà a nulla.

Il problema immaginario degli “Uomini che indossano pipe top”

Perché a parte il fatto che condividono il sesso, ad esempio, un quarantenne di Varsavia avrà esperienze diverse, modelli diversi e aspettative diverse rispetto al suo omologo di un piccolo villaggio nel distretto di Lubuskie. Tuttavia, mi chiedo se quest’ultimo riduca i suoi potenziali problemi a una crisi di mascolinità, e se questa discussione non abbia luogo solo nella bolla delle grandi città.

Non ho studiato questo problema tra gli uomini delle zone rurali della Polonia. Ma durante la mia ricerca sugli immigrati in Svezia, il mio gruppo di ricerca includeva polacchi che lavoravano nel settore edile, venuti qui principalmente dalle province, piccole città e villaggi polacchi.

Dalle conversazioni con loro è emerso chiaramente che il problema principale per loro era la disoccupazione e che, in quanto uomini, non potevano essere il principale fonte di sostentamento per la famiglia e “dovevano viaggiare all’estero per guadagnarsi da vivere”. Si trattava di conversazioni sull'incapacità di svolgere il ruolo tradizionale imposto loro dalla società. Quindi, da un lato, è vero che il problema immaginario degli “uomini vestiti casual” non è nulla in confronto a ciò che realmente preoccupa gli uomini in Polonia. Andare in esilio – tornare nel mio gruppo di ricerca – è stato un altro shock per loro, perché la mascolinità polacca non era considerata qualcosa a cui aspirare. Non riuscivano a orientarsi in questa situazione e la mascolinità non era più un vantaggio, perché ciò che contava era che erano immigrati, e questo li metteva in una posizione sociale peggiore. È stato difficile per loro trovare la strada lì.

Ho sentito la tesi secondo cui è il cattivo sistema educativo ad essere sbagliato, perché non supporta i ragazzi che si sviluppano più lentamente delle ragazze, e dovrebbero essere incoraggiati a studiare e completare l'istruzione superiore, e per di più, il mondo patriarcale dice che leggere è poco virile, quindi è ancora peggio per… Per i ragazzi fin dall'inizio.

Forse si tratta di una semplificazione enorme, ma di certo non eviteremo di parlare di come avviene la socializzazione e di come vengono costruiti i programmi a scuola. Anche perché gli uomini non sono incoraggiati a diventare infermieri o maestri d'asilo.

Perché queste professioni guadagnano ancora poco.

Ecco perché abbiamo bisogno di una politica sociale ponderata che tenga conto dei diversi punti di vista e dei diversi bisogni delle persone, non solo a causa del genere, ma anche dell’origine.

Mascolinità dannosa

Tuttavia, stiamo ancora parlando di un certo tipo di percezione della mascolinità attraverso il semplice possesso di potere o denaro. Che dire di chi ritiene che stare svegli la notte a vedere un bambino che piange sia una cosa da uomini?

La mascolinità si manifesta in diversi modi. Negli studi sulla mascolinità, abbiamo teorie sulle prestazioni della mascolinità e sulle norme che definiscono una particolare mascolinità. Ecco perché abbiamo una grande contraddizione tra la mascolinità egemonica, cioè quella che è legata al potere, all’autorità, alla dominanza sessuale e alla forza fisica, e la mascolinità ibrida, cioè il tentativo di combinare diverse narrazioni alla ricerca del modo migliore funzionare nella società. La mascolinità egemonica danneggia quasi tutti i sessi e avvantaggia solo una piccola manciata di uomini al potere.

Esiste anche la mascolinità premurosa, che si concentra sulla cura degli altri, sui propri sentimenti e sul benessere mentale. Naturalmente un gran numero di uomini è soddisfatto del cambiamento in atto. Sono felici di poter finalmente prendersi cura dei propri figli e di non fingere di essere dei duri che non reagiscono al pianto di un bambino. Ora possono seguire il loro istinto genitoriale.

Ritorno ai sentieri battuti del patriarcato

Ma gli stessi uomini lo sentono dire anche da due anni: oltre il confine orientale c'è una guerra, che potrebbe scoppiare anche da noi: in caso di pericolo bisogna essere in grado di prendere le armi e garantire la sicurezza. Non puoi essere come quegli ucraini che non vogliono tornare dalla Polonia dai loro connazionali che combattono al fronte. Il senso di sicurezza è stato minato, quindi i discorsi sulla forza e sul coraggio maschile stanno diventando di nuovo più forti.

La guerra in Ucraina ha messo in luce la disuguaglianza di genere: gli uomini non possono lasciare il Paese, ma le donne sì. La guerra ha mostrato la fragilità di questa liberazione, sia femminile che maschile, per la quale lottiamo, e la situazione di crisi ci spinge a tornare a queste radicate definizioni patriarcali di femminilità e mascolinità. Anche in questo ambito è necessario un cambiamento. Per usare le armi sono sufficienti le mani e la testa e non è necessaria nessun'altra parte del corpo, quindi non c'è nulla che impedisca alle donne di svolgere gli stessi ruoli che ricoprono gli uomini nell'esercito o al fronte.

Esiste un modo per sfuggire a queste modalità patriarcali disfunzionali, lasciando da parte la situazione estrema della guerra? Cosa si può fare per rispondere ai problemi di cui parlano gli uomini, invece di concentrarsi sullo slogan “crisi della mascolinità”? Ciò è dimostrato, ad esempio, dalle crescenti statistiche sui suicidi tra gli uomini.

Penso che sia importante per gli uomini concentrarsi sul proprio benessere, prendersi cura di se stessi e della propria salute mentale, e questo può essere molto liberatorio. Naturalmente, la società nel suo insieme gioca un ruolo importante in questo, contribuendo a smantellare questi percorsi patriarcali, ma anche la politica sociale. L’introduzione del congedo di paternità è stato un passo avanti verso la dimostrazione che la mascolinità può essere intesa come nutrimento e protezione. Se il congedo delle madri e dei padri continuasse per lo stesso periodo di tempo, aiuterebbe a colmare maggiormente il divario di disuguaglianza di cui parlano entrambi i sessi.